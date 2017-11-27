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Россия
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Общество
Улюкаев отверг обвинение в вымогательстве взятки
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    Улюкаев отверг обвинение в вымогательстве взятки

    14:26  27 Ноября 2017
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    Улюкаев отверг обвинение в вымогательстве взятки

    Москва, 27 ноября. Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев отверг обвинение в вымогательстве взятки.

    В понедельник, 27 ноября, в Замоскворецком суде Москвы проходит слушание по делу против Улюкаева. Бывшему министру грозит до 15 лет тюрьмы по обвинению в коррупции. Однако подсудимый отказался признать вымогательство взятки, в котором его подозревает следствие.

    «Обвинение мне понятно, — констатировал он. — Своей вины я не признаю».

    Улюкаев отверг обвинение в вымогательстве взятки

    Он добавил, что глава «Роснефти» Игорь Сечин часто дарил ему дорогие часы и подарки, однако экс-министр во время слушания дела объяснил, что считал эти презенты особенностью манеры поведения.

    «Сечин, приходя ко мне, достаточно регулярно приносил подарки, там были дорогостоящие часы и другие вещи, — пояснил Улюкаев. — Как я понимаю, это было частью этикета главы «Роснефти».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #суд #улюкаев #взятка #сечин #обвинение
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