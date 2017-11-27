Москва, 27 ноября. Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев отверг обвинение в вымогательстве взятки.

В понедельник, 27 ноября, в Замоскворецком суде Москвы проходит слушание по делу против Улюкаева. Бывшему министру грозит до 15 лет тюрьмы по обвинению в коррупции. Однако подсудимый отказался признать вымогательство взятки, в котором его подозревает следствие.

«Обвинение мне понятно, — констатировал он. — Своей вины я не признаю».

Он добавил, что глава «Роснефти» Игорь Сечин часто дарил ему дорогие часы и подарки, однако экс-министр во время слушания дела объяснил, что считал эти презенты особенностью манеры поведения.