Улюкаев отверг обвинение в вымогательстве взятки
Москва, 27 ноября. Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев отверг обвинение в вымогательстве взятки.
В понедельник, 27 ноября, в Замоскворецком суде Москвы проходит слушание по делу против Улюкаева. Бывшему министру грозит до 15 лет тюрьмы по обвинению в коррупции. Однако подсудимый отказался признать вымогательство взятки, в котором его подозревает следствие.
«Обвинение мне понятно, — констатировал он. — Своей вины я не признаю».
Он добавил, что глава «Роснефти» Игорь Сечин часто дарил ему дорогие часы и подарки, однако экс-министр во время слушания дела объяснил, что считал эти презенты особенностью манеры поведения.
«Сечин, приходя ко мне, достаточно регулярно приносил подарки, там были дорогостоящие часы и другие вещи, — пояснил Улюкаев. — Как я понимаю, это было частью этикета главы «Роснефти».