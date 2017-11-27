Усс назвал место размещения праха Хворостовского в Красноярске

Москва, 27 ноября. Врио губернатора Красноярского края Александр Усс сообщил, что власти региона рассматривают несколько вариантов размещения капсулы с частью праха оперного певца Дмитрия Хворостовского. По его словам, один из них — создание специального мемориального комплекса на набережной реки Енисей.

«Есть вариант назвать его именем Большой концертный зал, где он дал последний концерт в России, или создать на набережной Енисея мемориальный комплекс», — отметил Усс.

Как отметил Усс, Хворостовский был почетным гражданином Красноярского края. Настоящим кумиром Красноярского края и гражданином с большой буквы его сделали деятельный патриотизм и высокие нравственные качества.

«Его мужество, стойкость и тяга к родной земле, особый, устремленный в вечность оптимизм никого не мог оставить равнодушным», — сказал Усс.

В понедельник в Московской филармонии проходит прощание с Хворостовским. На сцене зала Чайковского установлен гроб с телом певца, вокруг него у стен — венки от родных, друзей и коллег. На экране замер черно-белый портрет Хворостовского.

Люди по очереди проходят в зал для прощания. Церемонию уже посетили врио губернатора Красноярского края, участники Академического большого хора «Мастера хорового пения» под руководством Льва Конторовича, артисты Московского государственного театра «Геликон-опера», Народный артист СССР Иосиф Кобзон, а также заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец.

Отметим, что прах певца будет разделен на две части: одну захоронят в Москве, вторую отправят на родину певца — в Красноярск.