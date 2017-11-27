Путин призвал все страны уничтожить запасы химического оружия по примеру России

Москва, 27 ноября. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму делегатам 22-й сессии Конференции государств – участников Конвенции о запрещении химического оружия. Российский лидер призвал страны, имеющие такое оружие, сделать все возможное для скорейшего уничтожения его запасов.

«Призываем государства, обладающие химическим оружием, последовать нашему примеру и приложить все усилия для завершения в кратчайшие сроки уничтожения его имеющихся запасов», — приводит заявление Путина официальный сайт Кремля.

Путин подчеркнул, что в 2017 году Россия полностью ликвидировала свои запасы химического оружия. Этот факт, считает российский лидер, является важным шагом на пути к более надежному и стабильному миру. Президент России отметил, что РФ избавилась от химического оружия под строгим международным контролем и в полном соответствии с положениями Конвенции.

Путин также поблагодарил Организацию по запрещению химического оружия и отметил вклад всех стран-участниц Организации в успешное взаимодействие по ликвидации химического оружия.

Напомним, применение химического оружия неоднократно регламентировалось различными международными договоренностями. Впервые необходимость полностью ликвидировать его запасы была определена Гаагской конвенцией 1899 года.