В рэп-игре Владимир Путин: Слава КПСС раскачал толпу в баттле с украинскими рэперами

Санкт-Петербург, 27 ноября. Известный российский рэпер Вячеслав Машнов, выступающий под псевдонимом Слава КПСС, смог «раскачать» толпу с помощью имени президента Владимира Путина во время прошедшего на петербургской площадке #SlovoSPB рэп-баттла против украинских рэперов из команды «Бесславные ублюдки».

В воскресенье в популярном рэп-баттле «Рвать на битах» сошлись российские рэперы Слава КПСС и MC Fallen — команда «Ежемесячные» — и украинцы Эрнесто Заткнитесь и Майти Ди. Фаворитам-россиянам удалось зажечь толпу: в тексте Слава КПСС сравнил свой масштаб в рэпе с масштабом президента, заявив, что он «в рэп-игре Владимир Путин».

Некоторое время рэперы выкрикивали «Владимир Путин» для танцующей толпы. В ходе выступлений были упомянуты и политические темы, и, разумеется, современные «размолвки» между Россией и Украиной.

Менее чем за сутки этот баттл приобрел вирусную популярность, набрав более 750 тысяч просмотров.