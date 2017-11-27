Сирия продолжает бороться за теплоэлектростанцию в Мхарде: ФАН публикует фото и видео результата обстрелов боевиков

Боевики снова попытались уничтожить теплоэлектростанцию в христианском городе Мхарде. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) пообщался со специалистом, который занимается восстановлением работы социально значимого объекта.

Напомним, Мхарде находится на севере провинции Хама в непосредственной близости от линии соприкосновения сторон правительственных сил и боевиков группировок, входящих в террористический альянс «Хайят Тахрир аш-Шам». Теплоэлектростанция Мхарде — стратегически важный объект инфраструктуры района, поскольку обеспечивает электричеством множество городов и деревень.

Именно поэтому станция продолжает оставаться приоритетной целью воюющих против правительства Башара Асада сил, которые не оставляют своих попыток захватить город.

8 Фото. 8 Фотографий

В марте этого года действующим в этом районе ополченцам «Национальных сил обороны» (NDF) при активной поддержке ВКС РФ удалось отбросить террористов «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ) с северных окраин Мхарде, и к апрелю окружение боевиков было полностью снято. Однако «Хайят Тахрир аш-Шам» и некоторые группировки вооруженной оппозиции продолжили обстреливать город и, в первую очередь, электростанцию со своих позиций в так называемом «Аль-Латаминском кармане». Самые разрушительные обстрелы боевики провели в июне.

Так, например, 20 числа сообщалось, что по объекту было выпущено несколько реактивных снарядов, в результате чего был нанесен ущерб электрическому и механическому оборудованию. Причем один из снарядов попал в цистерну с топливом, спровоцировав пожар.

Спустя 10 дней террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» снова обстреляли Мхарде из реактивных систем залпового огня (РСЗО), практически выведя теплоэлектростанцию из строя. Снаряды повредили резервуар с топливом, и около тысячи тонн горючего было разлито. Тут же возникло возгорание, с которым пришлось долго бороться пожарным командам. Кроме этого, был нанесен ущерб и зданию с электрооборудованием. После этого станция долгое время работала лишь частично.

Как рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей инженер Сабах аль-Дарзи,14 ноября в 3 часа 15 минут утра на здание электростанции упало 4 мины боевиков:

«Обстрел вёлся с позиций боевиков в районе Аль-Латамины к северу от города, из-за чего 3 части здания, которые производили 300 мегаватт электроэнергии, вышли из строя. Это привело к тому, что на территории всей провинции Хама стало меньше электричества. Но благодаря работникам электростанции уже на следующий день одна из частей возобновила работу. На 3 день после обстрела вторая часть тоже стала работать. И сейчас мы занимаемся восстановлением третьей части».

1 Организация запрещена на территории РФ.