Все тусят и отдыхают: россияне на Бали удивились «страшилкам» о вулкане

Москва, 27 ноября. В Индонезии три сотни российских туристов эвакуируют на соседние острова с Бали, где вот-вот начнется извержение вулкана Агунг. Местное Агентство смягчения катастроф заявило, что «извержение неизбежно».

Однако отдыхающие там россияне в соцсетях называют сообщения «страшилками» и утверждают, что спокойно занимаются серфингом.

В пабликах, посвященных отдыху на индонезийском острове, в ответ на встревоженные вопросы соотечественников и их просьбы «отзовитесь» и призывы «держаться», одна из туристок заявила, что «в туристических местах на Бали все хорошо. Все тусят и отдыхают». «Единственное, дожди достали», — добавила она.

Кто-то из подписчиков с тревогой пишет о том, что ему придется сдавать билеты, но в ответ отдыхающие призывают не делать этого.

«Зачем билеты сдавать? Прилетайте, хоть на вулкан посмотрите. Мы сегодня ездили))) Красиво», — пишет Евгений Фрейер.

Тут же один из туристов предложил всем желающим «сувенир из самого пекла», публикуя видео грязевых потоков лавы.

А в Twitter самым популярным и лаконичным ответом на сообщения об извержении стал хэштег #сказочноебали.

Посмотрите, что творится на сказочном острове Бали, где в любой момент может начать извергаться вулкан Агунг: https://t.co/2ydA0MHuER — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) November 27, 2017