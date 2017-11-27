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Россия
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#Соцсети
Все тусят и отдыхают: россияне на Бали удивились «страшилкам» о вулкане
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    Все тусят и отдыхают: россияне на Бали удивились «страшилкам» о вулкане

    14:00  27 Ноября 2017
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    Кому сувернир из самого пекла?: россияне на Бали удивились «страшилкам» о вулкане

    Москва, 27 ноября. В Индонезии три сотни российских туристов эвакуируют на соседние острова с Бали, где вот-вот начнется извержение вулкана Агунг. Местное Агентство смягчения катастроф заявило, что «извержение неизбежно». 

    Однако отдыхающие там россияне в соцсетях называют сообщения «страшилками» и утверждают, что спокойно занимаются серфингом. 

    В пабликах, посвященных отдыху на индонезийском острове, в ответ на встревоженные вопросы соотечественников и их просьбы «отзовитесь» и призывы «держаться», одна из туристок заявила, что «в туристических местах на Бали все хорошо. Все тусят и отдыхают». «Единственное, дожди достали», — добавила она. 

    Кто-то из подписчиков с тревогой пишет о том, что ему придется сдавать билеты, но в ответ отдыхающие призывают не делать этого.

    «Зачем билеты сдавать? Прилетайте, хоть на вулкан посмотрите. Мы сегодня ездили))) Красиво», — пишет Евгений Фрейер.

    Тут же один из туристов предложил всем желающим «сувенир из самого пекла», публикуя видео грязевых потоков лавы.

    А в Twitter самым популярным и лаконичным ответом на сообщения об извержении стал хэштег #сказочноебали.

    Кому сувернир из самого пекла?: россияне на Бали удивились «страшилкам» о вулкане

    Автор: Алексей Громов
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    #россияне #вулкан #соцсети #бали
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