Тель-Авив, 27 ноября. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман прокомментировал ситуацию в Сирийской арабской республике.

Либерман заявил, что военная кампания в Сирии позволила Башару Асаду сохранить власть и разгромить террористическою группировку «Исламское государство1» (запрещена в России), однако при этом стране необходима реформа центральной власти, считает глава военного ведомства Израиля.

Либерман подчеркнул, что территориально «Исламское государство» уже не существует, оставаясь только идеей.

Ранее сообщалось, что Тель-Авив пребывает в натянутых отношениях с Дамаском. ВВС Израиля неоднократно наносили авиаудары по сирийской территории. Спорные Голанские высоты Дамаск считает оккупированными Израилем землями.

1 Организация запрещена на территории РФ.