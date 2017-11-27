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Новости Сирии
Военная операция в Сирии помогла Асаду сохранить власть и разгромить ИГИЛ — Либерман
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    Военная операция в Сирии помогла Асаду сохранить власть и разгромить ИГИЛ — Либерман

    14:04  27 Ноября 2017
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    Военная операция в Сирии помогла Асаду сохранить власть и разгромить ИГИЛ — Либерман

    Тель-Авив, 27 ноября. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман прокомментировал ситуацию в Сирийской арабской республике.

    Либерман заявил, что военная кампания в Сирии позволила Башару Асаду сохранить власть и разгромить террористическою группировку «Исламское государство1» (запрещена в России), однако при этом стране необходима реформа центральной власти, считает глава военного ведомства Израиля.

    Либерман подчеркнул, что территориально «Исламское государство» уже не существует, оставаясь только идеей.

    Ранее сообщалось, что Тель-Авив пребывает в натянутых отношениях с Дамаском. ВВС Израиля неоднократно наносили авиаудары по сирийской территории. Спорные Голанские высоты Дамаск считает оккупированными Израилем землями.

    Военная операция в Сирии помогла Асаду сохранить власть и разгромить ИГИЛ — Либерман

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #башар асад #израиль #авигдор либерман
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