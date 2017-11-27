Военная операция в Сирии помогла Асаду сохранить власть и разгромить ИГИЛ — Либерман
Тель-Авив, 27 ноября. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман прокомментировал ситуацию в Сирийской арабской республике.
Либерман заявил, что военная кампания в Сирии позволила Башару Асаду сохранить власть и разгромить террористическою группировку «Исламское государство1» (запрещена в России), однако при этом стране необходима реформа центральной власти, считает глава военного ведомства Израиля.
Либерман подчеркнул, что территориально «Исламское государство» уже не существует, оставаясь только идеей.
Ранее сообщалось, что Тель-Авив пребывает в натянутых отношениях с Дамаском. ВВС Израиля неоднократно наносили авиаудары по сирийской территории. Спорные Голанские высоты Дамаск считает оккупированными Израилем землями.
1 Организация запрещена на территории РФ.