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Политика
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Путин примет участие в заседании по нацстратегии действий в интересах детей
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    Путин примет участие в заседании по нацстратегии действий в интересах детей

    18:00  27 Ноября 2017
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    Путин примет участие в заседании по нацстратегии действий в интересах детей

    Москва, 27 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин 28 ноября планирует принять участие в заседании координационного совета по реализации нацстратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

    Перед этим он встретится с семьями, которые победили во всероссийском конкурсе «Семья года».

    «Глава государства примет участие в заключительном заседании координационного совета при президенте по реализации национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», — указано в заявлении.

    В рамках заседания основное внимание будет уделено проблемам в сфере детства, а также подведению пятилетних итогов работы совета.

    Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин встретился с министром природных ресурсов и экологии страны Сергеем Донским.

    Владимир Путин. Биография.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин
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