Путин примет участие в заседании по нацстратегии действий в интересах детей

Москва, 27 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин 28 ноября планирует принять участие в заседании координационного совета по реализации нацстратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

Перед этим он встретится с семьями, которые победили во всероссийском конкурсе «Семья года».

«Глава государства примет участие в заключительном заседании координационного совета при президенте по реализации национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», — указано в заявлении.

В рамках заседания основное внимание будет уделено проблемам в сфере детства, а также подведению пятилетних итогов работы совета.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин встретился с министром природных ресурсов и экологии страны Сергеем Донским.

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