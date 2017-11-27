Роскомнадзор начнет отслеживать выдачу новостей в Google

Москва, 27 ноября. Роскомнадзор начнет мониторить выдачу новостей российских ресурсов в Google. Отслеживать вероятные изменения тенденций «новостной подборки» ведомство решило после того, как в СМИ появились сообщения, что компания меняет алгоритм поиска.

Однако представители Google в письме, которое было адресовано Роскомнадзору, заявили, что не собираются изменять свой способ поиска для переучета отдельных сайтов.

По словам заместителя российского ведомства Вадима Субботина, Роскомнадзор положительно отнесся к ответу американской компании.

«Мы позитивно восприняли ответ компании Google на наше письмо. Было бы крайне печально получить подтверждение тому, что одна из самых информационно прозрачных и пропагандирующих открытость компаний в мире отказалась от своих принципов и, фактически, ввела цензуру», — передает слова Субботина «Российская газета».

Ранее Роскомнадзор направил запрос в представительство Google в РФ с просьбой разъяснить их толкование термина «ранжирование» в подборке новостных сюжетов.

Напомним, 2 ноября 2017 года Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны корпорации Google. Программисты Google.News убрали архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. По окончании разбирательств Google Incorporated вернула ФАН доступ к Google.News.