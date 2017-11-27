Курды намерены присоединиться к САА после стабилизации ситуации в Сирии

Эрбиль, 27 ноября. Сопредседатель Совета Демократической Сирии Риад Даррар заявил о том, что SDF присоединяться в САА после достижения стабильности в стране.

Старший чиновник оппозиционного проамериканского альянса «Сирийские демократические силы» заявил, что после урегулирования ситуации в стране США должны будут выполнить свое обещание и вывести войска из Сирии, передает курдская радиостанция Rudaw.

После победы над террористами отпадет необходимость в курдском ополчении, подчеркнул Даррар, поэтому «Сирийские демократические силы» будут вовлечены в состав Сирийской арабской армии.

Ранее отмечалось, что курды не намерены двигаться в направлении города Абу-Кемаль для того, чтобы избежать столкновений с Сирийской арабской армией.