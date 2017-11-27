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Россия
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Новости Сирии
Курды намерены присоединиться к САА после стабилизации ситуации в Сирии
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    Курды намерены присоединиться к САА после стабилизации ситуации в Сирии

    13:42  27 Ноября 2017
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    Курды намерены присоединиться к САА после стабилизации ситуации в Сирии

    Эрбиль, 27 ноября. Сопредседатель Совета Демократической Сирии Риад Даррар заявил о том, что SDF присоединяться в САА после достижения стабильности в стране.

    Старший чиновник оппозиционного проамериканского альянса «Сирийские демократические силы» заявил, что после урегулирования ситуации в стране США должны будут выполнить свое обещание и вывести войска из Сирии, передает курдская радиостанция Rudaw.

    После победы над террористами отпадет необходимость в курдском ополчении, подчеркнул Даррар, поэтому «Сирийские демократические силы» будут вовлечены в состав Сирийской арабской армии.

    Ранее отмечалось, что курды не намерены двигаться в направлении города Абу-Кемаль для того, чтобы избежать столкновений с Сирийской арабской армией.

    Курды намерены присоединиться к САА после стабилизации ситуации в Сирии

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #курды #саа #sdf
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