Созидательных идей у них ноль: Милонов о подписании «закона Магнитского» в Литве

Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала аналог «закона Магнитского», об этом сообщает пресс-служба главы государства. Нормативно-правовой акт начнет действовать в конце следующего года. Закон запрещает въезд в Литву гражданам, причастным, по мнению литовского руководства, к коррупционным правонарушениям, а также к нарушению прав человека.

«Верховенство закона и уважение к правам человека являются неотъемлемыми составляющими правового государства», — говорится в сообщении.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал мнение, что Литва пытается копировать действия крупных игроков мировой политики.

«Я бы сказал, что Литва пытается копировать действия серьезных самостоятельных государств. А поскольку таковым она не является, созидательных идей у них ноль. Они пытаются действовать так же, как их старший товарищ. Но, честно говоря, очень сложно понять смысл «закона Магнитского». Остается лишь развести руками и констатировать, что пострадать могут жители Литвы. Половина граждан Литвы могут ощутить на себе возможные ответные действия РФ. Честно говоря, это антилитовский закон. Но я не думаю, что это исключительно инициатива Запада, поскольку прибалты почему-то склонны к проявлению русофобии. И очень тяжело понять ее природу», — заключил парламентарий.

Напомним, Литва стала четвертой страной, которая приняла «закон Магнитского». Ранее нормативный акт подписали главы США, Канады и Эстонии.

Под санкции литовского закона попадают российские государственные деятели, в частности, руководитель Следкома РФ Александр Бастрыкин, замглавы СК при МВД генерал-майор Олег Логунов, судьи Елена Сташина, Алексей Криворучко, Светлана Ухналева, Сергей Подопригоров и другие граждане.

Оригинальный «акт Магнитского» был принят в Америке в зимой 2012 года, его действие распространяется на лиц, причастных, по мнению Белого дома, к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В Штатах считают, что Магнитский скончался из-за того, что ему не была своевременно оказана медицинская помощь. Документ вводит персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека, а также в отношении тех, кто, по мнению Вашингтона, попрал нормы международного права. Среди ограничительных мер — запрет на въезд в США, а также заморозка денежных средств, находящихся на счетах американских банках.

Стоит отметить, что недавно аналогичный законопроект был одобрен в Канаде. Российская сторона сообщила о зеркальном ответе на данный нормативно-правовой акт. Въезд в Россию может быть запрещен «десяткам человек».