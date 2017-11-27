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Роскомнадзор обладает удивительным даром убеждения: эксперт об истории с RT и Sputnik
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    Роскомнадзор обладает удивительным даром убеждения: эксперт об истории с RT и Sputnik

    14:40  27 Ноября 2017
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    Роскомнадзор обладает удивительным даром убеждения — эксперт об истории с RT и Sputnik

    Компания Google, очевидно, отказавшись от планов по изменению ранжирования материалов российских новостных агентств Sputnik и RT, ответила на запрос Роскомнадзора. Об этом сообщается на официальном сайте российского регулятора. О том, почему Google дал столь быстрый ответ РКН и изменил позицию по российским СМИ, читайте в материале Федерального агентства новостей.

    По горячим следам

    Ранее председатель совета директоров холдинга Alphabet Inc (владеет Google) Эрик Шмидт заявил о планах разработать специальный алгоритм, который понизит материалы Sputnik и RT в поисковой выдаче. По его словам, Google пытается предотвратить распространение контента этих ресурсов, однако не хочет запрещать сами сайты. Шмидт подчеркнул, что «совсем не поддерживает цензуру», но «верит в ранжирование».

    По этому поводу Роскомнадзор направил Google официальный запрос.

    Роскомнадзор обладает удивительным даром убеждения — эксперт об истории с RT и Sputnik

    «Господин Шмидт имел в виду постоянные усилия компании Google по улучшению качества поиска. Мы не изменяем наш алгоритм поиска для переучета отдельных сайтов», — приводятся в сообщении слова вице-президента Google Inc Никласа Лундблада в ответе Роскомнадзору.

    Тест на независимость

    Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в комментарии ФАН выразил мнение, что оправдания Google выглядят нелепо и смешно.

    «Оказывается, Шмидт имел в виду, что они хотят просто повысить качество поиска. Но Шмидт прямым текстом сказал, что ведется работа над тем, чтобы понизить RT и Sputnik в трансляции Google.News. Как я понимаю, понижение выдачи RT и Sputnik и есть улучшение качества поиска? Именно так любой человек, знакомый с понятием логики, должен понимать новое заявление Google. И это не выглядит чем-то экстраординарном на фоне антироссийской истерии на Западе, к которой подключают все новые сферы жизни: спорт, культуру, интернет… На самом деле, в Google, очевидно, весьма здраво оценили переговоры с Роскомнадзором. Они там на Западе могут сколько угодно кричать, что у нас в России цензура. Могут сколько угодно жаловаться на нарушение прав пользователей на получение информации, критиковать наш закон об иноагентах. Но закон есть закон. Хотите работать в России и зарабатывать у нас деньги — научитесь уважать правила игры. Не хотите — до свидания», — пояснил Дмитрий Родионов.

    Роскомнадзор обладает удивительным даром убеждения — эксперт об истории с RT и Sputnik

    Тут, заметил эксперт, как с Олимпиадой — на Западе хотят отстранить нашу сборную, но возмущаются, что в этом случае наши СМИ не будут ее транслировать. Как с Евровидением, на которое Украина не пустила нашу участницу, но которое Россия, по их мнению, все равно обязана транслировать.

    «Или как все с тем же Советом Европы, где Россию лишают прав голоса в ПАСЕ, при этом взносы извольте все равно платить. Если Google хочет скрывать от своих пользователей новости российских СМИ, то зачем в России этот Google? Кстати, пользователи в России ничего не потеряют, большинство россиян из двух наиболее популярных в СНГ поисковиков выбирает «Яндекс», а вот сколько потеряет Google, лишившись доступа к 150-миллионной стране — пусть сами считают. И, видимо, подсчитали. Роскомнадзор обладает удивительным даром убеждения. Никакой политики. Хотите работать — давайте работать на взаимовыгодных для сторон условиях. И результаты общения с Google демонстрируют, что финансовые интересы все же выше политических предрассудков, во всяком случае, когда речь идет о частных независимых компаниях. Решение Google — это не только вопрос зарабатывания денег в конкретно взятой стране, но и тест на независимость от давления политического истэблишмента США», — резюмировал Дмитрий Родионов.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #сша #google #роскомнадзор #ркн
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