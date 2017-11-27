Роскомнадзор обладает удивительным даром убеждения: эксперт об истории с RT и Sputnik

Компания Google, очевидно, отказавшись от планов по изменению ранжирования материалов российских новостных агентств Sputnik и RT, ответила на запрос Роскомнадзора. Об этом сообщается на официальном сайте российского регулятора. О том, почему Google дал столь быстрый ответ РКН и изменил позицию по российским СМИ, читайте в материале Федерального агентства новостей.

По горячим следам

Ранее председатель совета директоров холдинга Alphabet Inc (владеет Google) Эрик Шмидт заявил о планах разработать специальный алгоритм, который понизит материалы Sputnik и RT в поисковой выдаче. По его словам, Google пытается предотвратить распространение контента этих ресурсов, однако не хочет запрещать сами сайты. Шмидт подчеркнул, что «совсем не поддерживает цензуру», но «верит в ранжирование».

По этому поводу Роскомнадзор направил Google официальный запрос.

«Господин Шмидт имел в виду постоянные усилия компании Google по улучшению качества поиска. Мы не изменяем наш алгоритм поиска для переучета отдельных сайтов», — приводятся в сообщении слова вице-президента Google Inc Никласа Лундблада в ответе Роскомнадзору.

Тест на независимость

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в комментарии ФАН выразил мнение, что оправдания Google выглядят нелепо и смешно.

«Оказывается, Шмидт имел в виду, что они хотят просто повысить качество поиска. Но Шмидт прямым текстом сказал, что ведется работа над тем, чтобы понизить RT и Sputnik в трансляции Google.News. Как я понимаю, понижение выдачи RT и Sputnik и есть улучшение качества поиска? Именно так любой человек, знакомый с понятием логики, должен понимать новое заявление Google. И это не выглядит чем-то экстраординарном на фоне антироссийской истерии на Западе, к которой подключают все новые сферы жизни: спорт, культуру, интернет… На самом деле, в Google, очевидно, весьма здраво оценили переговоры с Роскомнадзором. Они там на Западе могут сколько угодно кричать, что у нас в России цензура. Могут сколько угодно жаловаться на нарушение прав пользователей на получение информации, критиковать наш закон об иноагентах. Но закон есть закон. Хотите работать в России и зарабатывать у нас деньги — научитесь уважать правила игры. Не хотите — до свидания», — пояснил Дмитрий Родионов.

Тут, заметил эксперт, как с Олимпиадой — на Западе хотят отстранить нашу сборную, но возмущаются, что в этом случае наши СМИ не будут ее транслировать. Как с Евровидением, на которое Украина не пустила нашу участницу, но которое Россия, по их мнению, все равно обязана транслировать.