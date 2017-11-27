Украинцы объедают свиней: эксперты прогнозируют дефицит сала

Киев, 27 ноября. Стоимость сала на Украине рекордно выросла за последнее время. Эксперты сравнивают главный национальный продукт с криптовалютой, курс которой растет гигантскими темпами.

По информации издания «Вести Украина», за последний год стоимость сала на Украине увеличилась в два раза. Специалисты опасаются, что в скором времени продукт придется импортировать.

Согласно данным Госстата, уже этой осенью за килограмм сала придется заплатить 68,11 грн, что на 68% больше цен, представленных в начале года. Сама свинина за этот период подорожала всего на 28%. В некоторых регионах страны стоимость сала выросла и вовсе на 100%. Так, в Одесской области цена на сало выросла на 101%, достигнув 87,9 грн. Однако самым «дорогим» городом оказался Киев, где стоимость продукта превысила 120 грн.

Эксперты связывают рост стоимости сала с большим спросом на него и одновременным сокращением производства. По словам директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, держать свиней на Украине невыгодно, потому что отходов со стола становится меньше.

«Селянам приходится закупать дорогие корма. А себестоимость продукции, в том числе и сала, резко выросла. Как ни смешно это звучит, мы объедаем свиней», — рассказал Дорошенко.

Не исключено, что через два года сало может стать дефицитом на Украине.