«Это было нормой»: Улюкаев рассказал о подарках Сечина

Москва, 27 ноября. Обвиняемый в получении взятки в 2 миллиона долларов бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев считал, что в сумке, переданной ему главой «Роснефти» Игорем Сечиным, находится вино, а не деньги.

«Я помнил его обещание на Гоа угостить меня вином, которое я никогда не пробовал, — заявил Улюкаев в понедельник на допросе в суде. — Я не сомневался, что в сумке — высококачественные алкогольные напитки. По объему и весу именно так и казалось».

В ходе допроса в суде Улюкаев также пояснил, что Сечин часто делал ему подарки, которые глава «Роснефти» считал нормой делового этикета — макет буровой вышки, фамильные часы и прочее.

«В его представлении это было нормой делового этикета», — считает подсудимый, передает РИА Новости.

Напомним, глава «Роснефти» является ключевым свидетелем стороны обвинения по делу экс-министра экономического развития Улюкаева. Так, Сечин уже четырежды проигнорировал заседания суда, где планировался его допрос.

Как заявляли ранее в Кремле, президент РФ Владимир Путин знает о том, что Сечин еще ни разу не явился в суд по делу Улюкаева.