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Общество
«Это было нормой»: Улюкаев рассказал о подарках Сечина
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    «Это было нормой»: Улюкаев рассказал о подарках Сечина

    13:32  27 Ноября 2017  /обновлено: 13:32  27 Ноября 2017
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    «Это было нормой»: Улюкаев рассказал о подарках Сечина

    Москва, 27 ноября. Обвиняемый в получении взятки в 2 миллиона долларов бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев считал, что в сумке, переданной ему главой «Роснефти» Игорем Сечиным, находится вино, а не деньги.

    «Я помнил его обещание на Гоа угостить меня вином, которое я никогда не пробовал,  — заявил Улюкаев в понедельник на допросе в суде. — Я не сомневался, что в сумке  — высококачественные алкогольные напитки. По объему и весу именно так и казалось».

    В ходе допроса в суде Улюкаев также пояснил, что Сечин часто делал ему подарки, которые глава «Роснефти» считал нормой делового этикета — макет буровой вышки, фамильные часы и прочее. 

    «В его представлении это было нормой делового этикета», — считает подсудимый, передает РИА Новости.

    «Это было нормой»: Улюкаев рассказал о подарках Сечина

    Напомним, глава «Роснефти» является ключевым свидетелем стороны обвинения по делу экс-министра экономического развития Улюкаева. Так, Сечин уже четырежды проигнорировал заседания суда, где планировался его допрос.

    Как заявляли ранее в Кремле, президент РФ Владимир Путин знает о том, что Сечин еще ни разу не явился в суд по делу Улюкаева.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #улюкаев #сечин
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