В Госдуме объяснили желание СЕ снять санкции против России

Москва, 27 ноября. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о возможном снятии антироссийских санкций.

По его мнению, заявление Ягланда означает, что политика санкций против России дает «явные сбои». «Возникает всё больше понимания: с Россией нужно работать, а для этого надо учитывать её интересы и не провоцировать её на жёсткие ответные действия», — считает Новиков.

При этом он напомнил, что ограничительные меры со стороны ЕС явились продолжением санкционной политики Вашингтона, а в США на смягчение санкций пока идти не готовы.

«Трамп, который время от времени высказывается за нормализацию отношений с Россией, пока в меньшинстве. В этом отношении ждать, что Европа сможет проявить самостоятельность, не приходится», — пояснил парламентарий в комментарии RT.

Отреагировал он и на заявление постпреда Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что если ЕС сменит курс и пойдёт на нормализацию отношений с Москвы, Киев будет считать этот шаг «дискредитирующим» организацию. «Украина пересмотрит свои отношения с Советом Европы», — заверил он.

По мнению Новикова, украинские политики привыкли строить свою работу на попытках максимально ограничить возможности России на мировой арене. И ничего нового в этом нет.

«Но позиция Евросоюза при формировании его отношения к России будет зависеть от евроатлантических интересов, а не от интересов Украины», — заключил он.