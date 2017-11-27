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Политика
В Госдуме объяснили желание СЕ снять санкции против России
Политика
В Госдуме объяснили желание СЕ снять санкции против России
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    В Госдуме объяснили желание СЕ снять санкции против России

    13:10  27 Ноября 2017
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    В Госдуме объяснили желание СЕ снять санкции против России

    Москва, 27 ноября. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о возможном снятии антироссийских санкций.

    По его мнению, заявление Ягланда означает, что политика санкций против России дает «явные сбои».  «Возникает всё больше понимания: с Россией нужно работать, а для этого надо учитывать её интересы и не провоцировать её на жёсткие ответные действия», — считает Новиков.

    При этом он напомнил, что ограничительные меры со стороны ЕС явились продолжением санкционной политики Вашингтона, а в США на смягчение санкций пока идти не готовы. 

    «Трамп, который время от времени высказывается за нормализацию отношений с Россией, пока в меньшинстве. В этом отношении ждать, что Европа сможет проявить самостоятельность, не приходится», — пояснил парламентарий в комментарии RT.

    Отреагировал он и на заявление постпреда Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что если ЕС сменит курс и пойдёт на нормализацию отношений с Москвы, Киев будет считать этот шаг  «дискредитирующим» организацию. «Украина пересмотрит свои отношения с Советом Европы», — заверил он. 

    По мнению Новикова, украинские политики привыкли строить свою работу на попытках максимально ограничить возможности России на мировой арене. И ничего нового в этом нет. 

    «Но позиция Евросоюза при формировании его отношения к России будет зависеть от евроатлантических интересов, а не от интересов Украины», — заключил он.

    Автор: Алексей Громов
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    #санкции #госдума #совет европы
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