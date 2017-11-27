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США пообещали вознаграждение за информацию о лидерах ливанской «Хезболлы»
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    США пообещали вознаграждение за информацию о лидерах ливанской «Хезболлы»

    13:29  27 Ноября 2017
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    США пообещали вознаграждение за информацию о лидерах ливанской «Хезболлы»

    Вашингтон, 27 ноября. Американцы пообещали более десяти миллионов долларов за информацию о двух лидерах ливанского движения сопротивления «Хезболла».

    Координатор по контртерроризму Государственного департамента США Натан Сейлс заявил во время специального брифинга, что Вашингтон готов заплатить до семи миллионов долларов за сведения об одном из лидеров «Хезболлы» по фамилии Хамия. За информацию о человеке по фамилии Шукар Госдеп готов выдать пять миллионов долларов. Сайлс отметил, что информация должна «привести к месторасположению и аресту» членов «Хезболлы».

    Ранее отмечалось, что ливанская «Хезболла» с 2012 года сражается с вооруженными боевиками, включая террористическую группировку «Исламское государство1» (запрещена в России), на стороне Сирийской арабской армии.

    США пообещали вознаграждение за информацию о лидерах ливанской «Хезболлы»

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #хезболла #вашингтон #госдеп
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