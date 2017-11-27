Рудковская о победе Богусевич на «Детском Евровидении»: Искусство одержало верх над политикой

Юная российская певица Полина Богусевич, участница проекта «Голос. Дети», заняла первое место на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение-2017», финал которого прошел в воскресенье в Тбилиси. Полина, исполнившая композицию «Крылья», набрала победные 188 баллов, опередив юных артистов из Грузии и Австралии. Успех юной россиянки прокомментировала телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская.

«Это было очень неожиданно, — отметила Рудковская в комментарии Федеральному агентству новостей. — Я всегда говорила, что, когда есть музыка, когда действительно есть талант, то какая бы ни была политическая обстановка, музыка и искусство всегда победят. Это видно, как в случае с Димой (победой Димы Билана на «Евровидении-2008» — прим.), так и в сегодняшней ситуации, когда действительно победила самая достойная девочка».

По словам Яны Рудковской, то, что политика порой вмешивается в искусство, — факт, но необходимо стремиться к тому, чтобы любого конкурсанта оценивали исключительно за его талант и исполнительское мастерство.

«Все эти политические истории, безусловно, есть, и безусловно, они влияют, но все равно — выбирают лучших из лучших. Поэтому я поздравляю Полину от всей души, и мне очень приятно, что эта девочка была в команде Димы Билана (в первом сезоне шоу «Голос. Дети» — прим.). Я всегда знала, что у Димы очень хороший вкус, и что он всегда делает правильный выбор», — отметила Яна Рудковская, которая, напомним, является продюсером Димы Билана и Евгения Плющенко.

При этом, по мнению Рудковской, отнюдь не музыкальные страсти, бурлившие последние два года вокруг «взрослого» «Евровидения», в данном случае, к счастью, не оказали влияния на решение жюри и телезрителей.

«Я вообще не связываю детское и взрослое «Евровидение» — это разные вещи», — отметила Рудковская.

Как отмечает «Газета.ру», детские конкурсы, как правило, лишены предвзятости, которой порой грешат взрослые «ристалища», где сталкиваются геополитические интересы и государственные амбиции.

Ранее Федеральное агентство новостей на основе информации из соцсетей сообщило, что победа Полины Богусевич на «Детском Евровидении-2017» не понравилась некоторым жителям Украины, отрицательно настроенным ко всему российскому.

14-летняя москвичка Полина Богусевич выступала на «Детском Евровидении-2017» под «несчастливым» 13-м номером с песней «Крылья». Второе место на конкурсе занял юный певец из Грузии Григол Кипшидзе, «бронзу» взяла исполнительница из Австралии Изабелла Кларк.

До победы на «Детском Евровидении-2017» Полина Богусевич принимала участие в конкурсах «Голос. Дети», «Детская песня года» и других. Она неоднократно становилась победительницей международных песенных конкурсов.

Напомним, предыдущий раз юные вокалисты из России выигрывали конкурс «Детское Евровидение» более десяти лет назад — в 2006 году. Тогда победительницами стали сестры-близнецы Мария и Анастасия Толмачевы, исполнившие песню «Весенний джаз».