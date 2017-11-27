В Совфеде заявили, что тема санкций «будет набирать обороты» в Европе

Москва, 27 ноября. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что тема антироссийских санкций «будет набирать обороты» в Европе.

«Вопрос санкций решает не Совет Европы, а решает все-таки Евросоюз, принимает такое решение министр иностранных дел Евросоюза. Я думаю, это нормальная тема, которая будет с каждым разом набирать обороты», — цитирует Джабарова ТАСС.

Однако сенатор не стал давать конкретные сроки по снятию санкций. По его словам, «инерционность достаточно велика».

Тем не менее «бессмысленность санкций очевидна всем», считает Джабаров. От них, как отмечает сенатор, страдает сама Европа, поскольку в странах снижается уровень торгово-экономических связей.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Совет Европы рассматривает вопрос снятия с России санкций, которые были введены на фоне конфликта в Донбассе в 2014 году. Издание привело слова генерального секретаря организации Турбьёрна Ягланда, который заявил, что СЕ опасается ухода РФ.