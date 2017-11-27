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«АвтоВАЗ» возобновляет поставки на Кубу: первыми поедут Lada Vesta и Largus
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    «АвтоВАЗ» возобновляет поставки на Кубу: первыми поедут Lada Vesta и Largus

    13:14  27 Ноября 2017
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    «АвтоВАЗ» возобновляет поставки на Кубу: первыми поедут Lada Vesta и Largus

    Москва, 27 ноября. Российский «АвтоВАЗ» объявил о возобновлении поставок своих автомобилей на Кубу после 12-летнего перерыва. Об этом сообщил глава компании Николя Мор.

    В ближайшие месяцы на Остров Свободы отправится 344 автомобиля моделей Lada Vesta и Lada Largus Cross. Эти автомобили будут использоваться в службах такси, а также прокатными и туристическими компаниями. Поставка автомобилей будет проведена при содействии Внешэкономбанка и Российского экспортного центра.

    Как заявил Николя Мор, автомобили «АвтоВАЗа» отлично приспособлены к кубинским условиям и являются популярными моделями на Кубе. В дальнейшем «АвтоВАЗ» надеется на новые и расширенные поставки.

    «АвтоВАЗ» возобновляет поставки на Кубу: первыми поедут Lada Vesta и Largus

    «Со своей стороны мы обеспечим также обучение кубинских специалистов послепродажному обслуживанию и наличие запасных частей», — подчеркнул Мор.

    Автор: Валентин Меликов
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