«АвтоВАЗ» возобновляет поставки на Кубу: первыми поедут Lada Vesta и Largus
Москва, 27 ноября. Российский «АвтоВАЗ» объявил о возобновлении поставок своих автомобилей на Кубу после 12-летнего перерыва. Об этом сообщил глава компании Николя Мор.
В ближайшие месяцы на Остров Свободы отправится 344 автомобиля моделей Lada Vesta и Lada Largus Cross. Эти автомобили будут использоваться в службах такси, а также прокатными и туристическими компаниями. Поставка автомобилей будет проведена при содействии Внешэкономбанка и Российского экспортного центра.
Как заявил Николя Мор, автомобили «АвтоВАЗа» отлично приспособлены к кубинским условиям и являются популярными моделями на Кубе. В дальнейшем «АвтоВАЗ» надеется на новые и расширенные поставки.
«Со своей стороны мы обеспечим также обучение кубинских специалистов послепродажному обслуживанию и наличие запасных частей», — подчеркнул Мор.