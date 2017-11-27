Ученые объяснили, почему человек принимает сны за реальность

Бостон, 27 ноября. Специалисты Медицинской школы при Бостонском Университете объяснили, почему человек воспринимает сны как реальные события.

Ученые обратили внимание, что предметы и люди, которые человек видит во сне, кажутся ему реальными. Он способен во время сновидений анализировать ситуации, выявлять обман, переживать, возражать, бояться и многое другое. Специалисты подчеркивают, что это происходит не за счет ухудшения самоконтроля.

Они констатируют, что события во сне в некотором смысле реальны. Однако они уточняют, что во снах происходит переоценка самой реальности. Ученые отмечают, что человек может использовать в таком состоянии соматосенсорные, висцеральные, слуховые, вкусовые, обонятельные ощущения. Человеческий мозг не может абсолютно изолироваться от внешнего мира, что и сказывается на самих снах и их восприятии человеком, пишет Planet Today.