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Грибаускайте подписала закон, аналогичный «акту Магнитского»
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    Грибаускайте подписала закон, аналогичный «акту Магнитского»

    12:59  27 Ноября 2017
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    Грибаускайте подписала закон, аналогичный «акту Магнитского»

    Вильнюс, 27 ноября. Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала закон, выступающий аналогом «акту Магнитского», сообщает пресс-служба президентского дворца.

    В частности, документ запрещает на пять лет въезд в страну иностранцам в случае, если они нарушили права человека, причастны к масштабным коррупционным схемам или отмыванию денег и из-за этого попали в списки других стран ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли или списки запрещенных лиц НАТО.

    По словам президента Литвы, Вильнюс вместе с другими странами говорит твердое «нет» всем «грязным деньгам» и нарушению прав человека. Те, кто их попирает, должны знать, что «в демократическом мире они нежелательны», добавила Грибаускайте.

    «Верховенство закона и уважение прав человека являются неотъемлемыми составляющими правового государства», — цитирует главу Литвы RT.

    Отметим, что новый литовский закон вступает в полную силу в январе 2018 года. По словам главы комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишанса, в будущем этот закон приведет к разрушению двусторонних отношений.

    Грибаускайте подписала закон, аналогичный «акту Магнитского»

    Напомним, что «акт Магнитского» был принят в США в 2012 году. Изначально он был направлен против юриста Hermitage Capital, подозреваемого в причастности к смерти Сергея Магнитского. Однако в прошлом году экс-президент США Барак Обама изменил закон, позволив вносить в черный список не только россиян, но и всех, кто нарушает права человека.

    Автор: Дима Оленин
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    #литва #грибаускайте #акт магнитского
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