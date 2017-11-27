Ведущие российского ток-шоу опасаются за жизнь украинцев, приезжающих на эфиры

Бывший депутат Харьковского горсовета Андрей Лесик прислал в студию ток-шоу «Время покажет» Первого канала видеообращение, в котором заявил, что переживает за свою семью и судьбу в связи с недавними обысками СБУ. Лесик подчеркнул, что внимание СБУ может быть связано с его выступлениями на российском телевидении. Ведущие ток-шоу на Первом канале Артем Шейнин и Екатерина Стриженова подчеркнули, что обеспокоены ситуацией, но на данный момент никакой дополнительной информацией они не владеют.

«Я вынужден записывать это короткое видеообращение, потому что переживаю за свою семью, за свою судьбу, судьбу своих близких. 23 ноября 2017 года с 07.00 по адресу моих родителей, близких, друзей, а также в моей квартире были проведены обыски. Мне была вручена повестка, в которой было сказано, что я должен явиться в областную прокуратуру для вручения письменного подозрения по ст. 110. Статья подразумевает лишение свободы от 5 до 8 лет. За то, что якобы Лесик Андрей 16 апреля 2014 года сделал репост с неизвестного мне сайта неизвестной публикации неизвестного мне содержания, в которой якобы были призывы к созданию Одессой народной республики. Я часто езжу на российские каналы, отстаиваю интересы простых украинцев и показываю общественности, как украинской, так и российской, что у нас еще не все потеряно. Мне кажется, что именно это стало мотивом. И могу сказать, что это не первые противоправные действия работников СБУ», — рассказал Андрей Лесик.

По словам Артема Шейнина, никаких более подробных деталей ему пока что не известно.

«Мы относимся к этому достаточно серьезно, потому что никто не отменял ситуаций, в которых люди по три года без суда и следствия сидят в СБУ. Никто не отменят того, что на Украине многие могут за звонок попасть под следствие и в тюрьму», — взволнованно отметил Шейнин.

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, комментируя ситуацию, согласился, что пока рано прогнозировать, чем закончится эта ситуация.

«Лесик — не эксперт, а политик, представитель украинского выбора», — говорит он. Политолог отметил, что он не верит в то, что Андрея Лесика могут обвинить в чем-то за участие в российском ток-шоу.

«Слово политика, сказанное в таком шоу, весит еще больше, в том числе, видимо, для СБУ», — подчеркнул Шейнин.

В беседу вмешалась обеспокоенная Екатерина Стриженова, спросившаяся у Карасева, не боится ли он сам за свою жизнь, участвуя в ток-шоу.

«Человек, который приходит к нам в программу, принимает для себя решение. И то, что вы говорите здесь, могут интерпретировать и воспринять по-разному. Поэтому я спрашиваю, беспокоюсь. Вы все находитесь здесь добровольно, и главное, чтобы вашей жизни ничто не угрожало», — подчеркнула Стриженова.

Карасев заверил, что с ним все в порядке. Он также подчеркнул, что не делает политических заявлений, в отличие приезжающих на ток-шоу украинских политиков, которые в последствии попадают в немилость СБУ. Именно поэтому ему нечего бояться.

Артем Шейнин в ответ сообщил, что ярая защитница Украины Янина Соколовская, несмотря на свою позицию, стала объектом пристального внимания сайта «Миротворец».