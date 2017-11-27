Маски сорваны: на Украине возмутились намерением Совета Европы снять санкции с РФ

Киев, 27 ноября. Инициатива Совета Европы отменить антироссийские санкции и вернуть страну в ПАСЕ может обернуться против генерального секретаря организации Турбьерна Ягланда. Таким мнением поделился украинский депутат и член делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что «маски сорваны, поскольку Ягланд публично выступил за возвращение РФ в ПАСЕ».

«…Маски сорваны. Генеральный секретарь Совета Европы Ягланд открыто выступил за возвращение России в ПАСЕ без выполнения резолюций. Если это случится, то, по моему мнению, украинской делегации там больше нечего делать», — написал народный депутат.

Арьев также считает, что такие заявления могут обернуться против самого генерального секретаря Совета Европы.

Напомним, ранее стало известно, что в Совете Европы изучают вопрос об отмене антироссийских ограничений, которые были введены якобы «за агрессию РФ в отношении Украины».