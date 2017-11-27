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Россия
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Украина
Маски сорваны: на Украине возмутились намерением Совета Европы снять санкции с РФ
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    Маски сорваны: на Украине возмутились намерением Совета Европы снять санкции с РФ

    12:58  27 Ноября 2017
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    Маски сорваны: на Украине возмутились намерением Совета Европы снять санкции с РФ

    Киев, 27 ноября. Инициатива Совета Европы отменить антироссийские санкции и вернуть страну в ПАСЕ может обернуться против генерального секретаря организации Турбьерна Ягланда. Таким мнением поделился украинский депутат и член делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook. 

    Он отметил, что «маски сорваны, поскольку Ягланд публично выступил за возвращение РФ в ПАСЕ».

    Маски сорваны: на Украине возмутились намерением Совета Европы снять санкции с РФ

    «…Маски сорваны. Генеральный секретарь Совета Европы Ягланд открыто выступил за возвращение России в ПАСЕ без выполнения резолюций. Если это случится, то, по моему мнению, украинской делегации там больше нечего делать», — написал народный депутат. 

    Арьев также считает, что такие заявления могут обернуться против самого генерального секретаря Совета Европы.

    Напомним, ранее стало известно, что в Совете Европы изучают вопрос об отмене антироссийских ограничений, которые были введены якобы «за агрессию РФ в отношении Украины».

     

    Автор: Дана Балан
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    #россия #украина #москва #ес #пасе #совет европы
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