National Interest раскрыл, в чем «особенно уязвима» армия США

Далеко не все американские системы защищены от воздействия электро-магнитных импульсов (ЭМИ); в значительной степени армия США полагается на сети и сенсорные системы, многие из которых были разработаны по окончании холодной войны. Это делает армию «особенно уязвимой», в том числе перед тактическим ядерным оружием КНДР, считают военные аналитики. Федеральное агентство новостей предлагает своим читателям ознакомиться с переводом статьи How North Korea Could Win a War Against America: EMP Weapons? («Как Северная Корея может победить Америку, нанеся удар с ЭМИ»), опубликованной на портале The National Interest.

Если из-за разработки Пхеньяном межконтинентальных баллистических ракет большой дальности (МБР) и термоядерного оружия на Корейском полуострове начнется война, возникший конфликт будет катастрофическим, даже если оружие будет неядерным.

Хотя степень разрушения, которое может нанести городам и другим населенным пунктам ядерное оружие, очевидна, применение тактического ядерного оружия часто игнорируется. В случае, если Пхеньян решит применить тактическое ядерное оружие в ответ на военное вмешательство под предводительством США, американские и союзные силы могут понести больший ущерб, чем многие ожидают, особенно от воздействия электромагнитных импульсов (ЭМИ), создаваемых таким оружием. ЭМИ могут нанести серьезный ущерб электрическим системам, которые не защищены от таких угроз. Действительно, армия США особенно уязвима из-за того, что в большой степени полагается на сети и сенсорные системы, многие из которых были разработаны после окончания холодной войны.

Оборонные аналитики и военные чиновники неохотно комментируют серьезность проблемы из-за секретности информации, но они признают, что далеко не все американские и союзные технологии защищены от последствий ЭМИ.

Брайан Кларк, старший научный сотрудник Центра стратегических и бюджетных оценок, высказался достаточно прямо.

«Большинство наших систем не защищены от ЭМИ. Защищены только некоторые старые аналоговые или системы эпохи холодной войны, — рассказал он в интервью The National Interest. — Остается неясным, насколько сильное влияние будет иметь импульс ядерного взрыва, произошедший высоко в атмосфере, на более низкой высоте и сможет ли Северная Корея совершить такое нападение, не затронув при этом и свои собственные возможности».

Марк Гунцингер, аналитик по воздушным силам в Центре стратегических и бюджетных оценок и бывший пилот стратегического бомбардировщика Boeing B-52, рассказал в интервью The National Interest, что Пентагон уже давно ожидает таких асимметричных ударов, но нуждается в финансировании, чтобы решить проблему.

Что касается конкретного вопроса о Северной Корее, Гунцингер заявил, что ЭМИ также повлияет на силы Пхеньяна, но признал, что американская армия, вероятно, более уязвима.

«Вполне вероятно, что использование КНДР относительно несовершенного оружия с ЭМИ над Корейским полуостровом повлияет на их собственные силы и возможности», — сказал Гунцингер.

Когда ему был напрямую задан вопрос о том, не пострадают ли США еще больше, так как в большой степени полагаются на сети и передовые датчики, Гунцингер ответил, что вполне возможно.

«Вполне возможно, да. Просто не хотел в это слишком углубляться, — сказал он. — ЭМИ может иметь очень серьезное воздействие на военные системы и сети, которые не защищены должным образом. Не будем забывать о том, какое влияние это может оказать на наших союзников».

Однако, даже если северокорейцы не будут использовать ядерное оружие для удара по городам и населенным пунктам, поражая лишь союзные военные силы или используя взрыв с ЭМИ, вполне вероятно, что ответный удар США будет ядерным.

В любом случае, вряд ли Северная Корея проявит сдержанность, если США предпримут попытку смены режима в Пхеньяне.