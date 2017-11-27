«Хезболла» осудила теракт в Египте

Бейрут, 27 ноября. Ливанское движение «Хезболла» осудило теракт в Египте, совершенный 24 ноября.

Ливанское движение сопротивления опубликовало документ, в котором принесло соболезнования семьям погибших в результате террористического акта, а также народу и правительствую Египта. Ливанцы пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

В документе отмечается, что события в Египте стали ужасным преступлением, говорящим о том, что террористы не имеют понятия о святости человеческой жизни. «Хезболла» в очередной раз призвала все страны мира объединиться в борьбе против террористических группировок, а также против государств, которые оказывают боевикам политическую и финансовую поддержку.

Ранее сообщалось, что в результате террористического акта в египетском городе Эр-Рауда погибло 305 человек, включая 27 детей. Боевики напали на молящихся в мечети, теракт назван самым крупным в Египте.