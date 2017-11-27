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«Хезболла» осудила теракт в Египте
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    «Хезболла» осудила теракт в Египте

    12:48  27 Ноября 2017
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    «Хезболла» осудила теракт в Египте

    Бейрут, 27 ноября. Ливанское движение «Хезболла» осудило теракт в Египте, совершенный 24 ноября.

    Ливанское движение сопротивления опубликовало документ, в котором принесло соболезнования семьям погибших в результате террористического акта, а также народу и правительствую Египта. Ливанцы пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

    В документе отмечается, что события в Египте стали ужасным преступлением, говорящим о том, что террористы не имеют понятия о святости человеческой жизни. «Хезболла» в очередной раз призвала все страны мира объединиться в борьбе против террористических группировок, а  также против государств, которые оказывают боевикам политическую и финансовую поддержку.

    Ранее сообщалось, что в результате террористического акта в египетском городе Эр-Рауда погибло 305 человек, включая 27 детей. Боевики напали на молящихся в мечети, теракт назван самым крупным в Египте.

    «Хезболла» осудила теракт в Египте

    Автор: Алексей Громов
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    #теракт #египет #хезболла #эр-рауда
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