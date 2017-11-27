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Россия
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Житель Волгограда предложил обменять военные награды деда на вейп
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    Житель Волгограда предложил обменять военные награды деда на вейп

    12:47  27 Ноября 2017
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    Житель Волгограда пытался обменять военные награды деда на вейп

    Волгоград, 27 ноября. Житель Волгограда опубликовал объявление в Интернете с предложением обменять награды деда времен Великой Отечественной войны на вейп.

    Сообщение появилось в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте». По информации региональных СМИ, предложение об обмене сопровождалось различными фотографиями боевых наград.

    Интернет-пользователи не смогли остаться равнодушными к объявлению, выступив с резкой критикой в сторону продавца.

    В данный момент публикация с ресурса уже удалена. Однако правоохранительные органы заинтересовались этим случаем. В частности, полиция устанавливает, откуда у мужчины появились награды времен Великой Отечественной войны, а также имеет ли он право их продавать, сообщает «Свободная пресса».

    Автор: Дима Оленин
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