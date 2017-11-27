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В стиле Лаврова: как РКН вынудил Google объясниться за свои слова об RT и Sputnik
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    В стиле Лаврова: как РКН вынудил Google объясниться за свои слова об RT и Sputnik

    13:28  27 Ноября 2017
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    В стиле Лаврова: как РКН вынудил Google ответить за свои слова о RT и Sputnik

    Американская компания Google ответила на запрос Роскомнадзора о планах по ранжированию материалов изданий RT и Sputnik. Об этом сообщается на сайте регулятора. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Google объяснился

    «Господин Шмидт имел в виду постоянные усилия компании Google по улучшению качества поиска. Мы не изменяем наш алгоритм поиска для переучета отдельных сайтов», — приводятся в сообщении слова вице-президента Google Inc Никласа Лундблада.

    Ранее председатель совета директоров холдинга Alphabet Inc (владелец Google) Эрик Шмидт сообщил о намерении разработать специальный алгоритм, который понизит материалы Sputnik и RT в поисковой выдаче. По его словам, Google пытается предотвратить распространение контента этих ресурсов, однако не хочет запрещать сами сайты. Он добавил, что «совсем не поддерживает цензуру», однако «верит в ранжирование».

    В стиле Лаврова: как РКН вынудил Google ответить за свои слова о RT и Sputnik

    В свою очередь РКН направил в Google по этому поводу официальный запрос.

    В последнее время в США пытаются максимально осложнить работу RT. Его обязали зарегистрироваться в качестве иностранного агента, хотя от многих иностранных государственных СМИ этого не требовали. Кроме того, в американском конгрессе устроили целое расследование по поводу того, что RT якобы мог через социальные сети влиять на президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году.

    Бизнес в России

    Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что крупные IT-компании заинтересованы в работе на территории России. Успешный бизнес для них и есть та главная политическая цель, которой они достигают.

    «Без бизнеса, клиентов и востребованности у интернет-компаний не будет того влияния, которое интересует западные политические круги. А потому компромиссы и уступки — тот путь, по которому они всегда будут идти. Все ведь знают ситуацию в Китае, где рынок регулируют просто — вводят запрет на работу западных сервисов, и ты свободен. Огромный рынок теряется. Россия пока не идет китайским путем. Стратегия Роскомнадзора больше похожа на принципы работы российского МИД — мы не обидчивые, просто требуем соблюдения российского законодательства. Вообще, приоритет российского законодательства над международным — это тот суверенный путь, по которому нам надо выстраивать свои взаимоотношения и с мировыми компаниями, и с государствами», — пояснил Игорь Рябов.

    В стиле Лаврова: как РКН вынудил Google ответить за свои слова о RT и Sputnik

    По словам эксперта, в западном IT-бизнесе с момента его выхода на глобальные рынки было принято вводить свои нормы с учетом американского права, не особенно обращая внимание на законы стран присутствия пользователей. По логике — на каждую страну нет смысла обращать внимание, ведь клиенты из самых разных стран. Поэтому жесткость и оперативность Роскомнадзора в диалоге с Google — это выстраданная история, заметил Игорь Рябов.

    «Роскомнадзор добивается уважения российского законодательства в IT-сфере. Инструмент влияния им используется уже не только при защите прав российских пользователей, но и для защиты интересов российских компаний, в частности СМИ, среди которых самую активную позицию на мировом рынке занимает в силу известных причин Russia Today. Другое важное направление работы Роскомнадзора — это оперативная законодательная инициатива. Посмотрите, насколько быстро был разработан и принят в Государственной думе закон об иностранных агентах-СМИ, который стал реакцией на ситуацию с Роскомнадзором. На этот раз РКН оперативно разрешил возникшее недопонимание с Google путем переговоров, избежав при этом конфликтных заявлений. Опять-таки сравню действия Роскомнадзора с МИД — в стиле Лаврова ведомство научилось сглаживать углы, решать вопросы хладнокровно, не затрачивая лишних эмоций. Быстрый ответ Google говорит о том, что компания понимает всю важность компромисса и беспрекословность авторитета Роскомнадзора», — резюмировал Игорь Рябов.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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