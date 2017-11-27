В стиле Лаврова: как РКН вынудил Google объясниться за свои слова об RT и Sputnik

Американская компания Google ответила на запрос Роскомнадзора о планах по ранжированию материалов изданий RT и Sputnik. Об этом сообщается на сайте регулятора. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Google объяснился

«Господин Шмидт имел в виду постоянные усилия компании Google по улучшению качества поиска. Мы не изменяем наш алгоритм поиска для переучета отдельных сайтов», — приводятся в сообщении слова вице-президента Google Inc Никласа Лундблада.

Ранее председатель совета директоров холдинга Alphabet Inc (владелец Google) Эрик Шмидт сообщил о намерении разработать специальный алгоритм, который понизит материалы Sputnik и RT в поисковой выдаче. По его словам, Google пытается предотвратить распространение контента этих ресурсов, однако не хочет запрещать сами сайты. Он добавил, что «совсем не поддерживает цензуру», однако «верит в ранжирование».

В свою очередь РКН направил в Google по этому поводу официальный запрос.

В последнее время в США пытаются максимально осложнить работу RT. Его обязали зарегистрироваться в качестве иностранного агента, хотя от многих иностранных государственных СМИ этого не требовали. Кроме того, в американском конгрессе устроили целое расследование по поводу того, что RT якобы мог через социальные сети влиять на президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году.

Бизнес в России

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что крупные IT-компании заинтересованы в работе на территории России. Успешный бизнес для них и есть та главная политическая цель, которой они достигают.

«Без бизнеса, клиентов и востребованности у интернет-компаний не будет того влияния, которое интересует западные политические круги. А потому компромиссы и уступки — тот путь, по которому они всегда будут идти. Все ведь знают ситуацию в Китае, где рынок регулируют просто — вводят запрет на работу западных сервисов, и ты свободен. Огромный рынок теряется. Россия пока не идет китайским путем. Стратегия Роскомнадзора больше похожа на принципы работы российского МИД — мы не обидчивые, просто требуем соблюдения российского законодательства. Вообще, приоритет российского законодательства над международным — это тот суверенный путь, по которому нам надо выстраивать свои взаимоотношения и с мировыми компаниями, и с государствами», — пояснил Игорь Рябов.

По словам эксперта, в западном IT-бизнесе с момента его выхода на глобальные рынки было принято вводить свои нормы с учетом американского права, не особенно обращая внимание на законы стран присутствия пользователей. По логике — на каждую страну нет смысла обращать внимание, ведь клиенты из самых разных стран. Поэтому жесткость и оперативность Роскомнадзора в диалоге с Google — это выстраданная история, заметил Игорь Рябов.