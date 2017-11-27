Совет Европы: Пора отменять антироссийские санкции

Совет Европы рассматривает вопрос снятия с России санкций, которые были введены в 2014 году в связи с ее воссоединением с Крымом и последующим военным конфликтом на юго-востоке Украины. Как сообщила в воскресенье газета The Financial Times, в международной организации опасаются, что РФ решит окончательно покинуть Совет Европы, что повлечет за собой негативные последствия для континента.

Европа без России

«Это несет негативные последствия для Европы, поскольку мы получим Европу без России. Это будет большим шагом назад», — заявил генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд.

По его словам, слухи о том, что представители России встречались с ним и угрожали выходом из состава организации, не соответствуют действительности. В своем интервью FT, тем не менее, Ягланд подчеркнул, что такая ситуация может возникнуть и без активных действий России — просто по факту отказа Москвы от уплаты членских взносов. Тогда все произойдет либо добровольно, либо по формальному требованию других стран.

«Никто не хочет давать сигнал о том, что мы принимаем аннексию Крыма. Речь не идет о подрыве этой принципиальной позиции, — добавил генсек СЕ. — Но мы должны трезво оценивать, каков наш мандат. У нас есть мандат на защиту прав человека в России и Крыму, а также повсюду, где на континенте живут люди».

Россия приостановила выплаты членских взносов в размере 33 млн евро (при общем бюджете организации 450 млн евро) в 2017 году в связи с неучастием своей делегации в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Это произошло после того как Россия была лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ПАСЕ и в миссиях по наблюдению за выборами на пространстве Совета Европы. В ответ Россия заявила о приостановлении своей работы в ПАСЕ на 2015 год, а в следующем году отказалась подавать заявку на подтверждение полномочий.

Таким образом, сворачивание сотрудничества между Россией и Советом Европы, как и указал Ягланд, происходит явочным порядком. И у европейских политиков нет внятной стратегии возврата России в русло работы СЕ и ПАСЕ, за исключением поэтапного ослабления антироссийских санкций.

Кризис Совета Европы

Конфликт по линии Россия–СЕ является не единственным «слабым местом» во взаимодействии крупнейшей и старейшей европейской международной организации, основанной в 1949 году. На протяжении длительного времени наблюдается противостояние организации с Турцией и Азербайджаном, которые обвиняют СЕ в политической трактовке вопроса прав человека и некорректной оценки их позиции в отношении национальных интересов обеих стран.

Так, возмущение Азербайджана вызвало заявление 2014 года о «систематическом преследовании правозащитников и диссидентов, свидетельствующем о полном пренебрежении обязательствами перед Советом Европы». В свою очередь, Турция даже пошла на сокращение выплат Совету Европы после того, как тот поставил страну в состояние «постоянного мониторинга» прав человека.

В последнее время разногласия с СЕ возникли и у Польши с Венгрией, которые критикуют Совет за пассивную позицию по «украинскому вопросу». Это связано с тем, что уполномоченный орган СЕ, Венецианская комиссия, самоустранился от обсуждения нового украинского закона об образовании, прямо нарушающего права польского и венгерского нацменьшинств на Украине. В силу этого Варшава и Будапешт были вынуждены начать процедуры прямого политического давления на Киев, минуя структуры Совета Европы.

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В настоящий момент у организации отсутствуют рычаги воздействия на Россию. В качестве ответной меры на фактическую приостановку членства РФ в СЕ наша страна объявила о возможном моратории на исполнение решений Европейского суда по правам человека. Кроме того, Москва приняла закон, согласно которому российское законодательство имеет больший приоритет, нежели противоречащие ему решения суда в Страсбурге.

Теперь Совет Европы находится «между двух огней». С одной стороны, дальнейшее игнорирование требований России, Польши и Венгрии в отношении Украины чревато окончательным подрывом авторитета СЕ. С другой стороны, позиция Киева тоже не отличается гибкостью или последовательностью. Так, украинский представитель в СЕ Дмитрий Кулеба поспешил заявить, что любое смягчение антироссийских санкций со стороны организации может послужить причиной немедленного пересмотра взаимоотношений Украины с нею.

Крах антироссийских санкций

Смыслом антироссийских санкций, которые США, Европа и их союзники ввели после украинских событий 2014 года, было повторение сюжета времен Холодной войны, когда совместными усилиями западных стран Советский Союз был помещен в условия жесткой международной изоляции.

Однако, к счастью для России, мир разительно поменялся за последнюю четверть века, причем крах СССР был не единственным радикальным изменением. За прошедшее время в мире возникло сразу несколько альтернативных западному проекту полюсов силы — Китай, Индия, Иран, страны арабского мира и государства Латинской Америки, которые проводят независимую от Запада внешнюю политику.

Многих из этих стран отказались поддерживать антироссийские санкции Европы и США, в силу чего задуманная «тотальная» изоляция России так и не состоялась. Более того, политика изоляции нашей страны больно ударила по самим европейцам, которые выяснили, что без российского голоса их аргументы во взаимодействии с альтернативными центрами мирового развития выглядят блекло и неубедительно. Выяснилось также, что экономическое измерение европейских санкций отнюдь не однонаправленно — одними из главных пострадавших от них оказались европейские бизнесмены и фермеры, потерявшие традиционный рынок сбыта в России.

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Становится очевидным, что политика санкций зашла в тупик. Скорее всего, последний раунд антироссийской истерии будет связан с предстоящими президентскими выборами в России, к которым США приурочили публикацию «коррупционного списка» российских политиков и бизнесменов. Однако уже сейчас раздаются разумные голоса, которые подчеркивают, что никакого «убойного компромата» на российскую политическую элиту у США нет.

Отечественный бизнес и чиновничество занимают самое скромное место в недавно опубликованных «панамских» и «виргинских» документах, мало чем выделяясь на фоне других стран. Как следствие, такого рода «антикоррупционный» удар, скорее всего, лишь позволит очистить властные структуры России от реальных коррупционеров, однако никак не повлияет на устойчивость российской политической системы, слом которой являлся конечной целью США и Европы.

Вот почему мы сейчас наблюдаем первые, пока еще робкие шаги Запада по переоценке своего отношения к России. Уже понятно — дальше давить на нашу страну нельзя. Однако новой «восточной» политики у Запада так и не появилось.