Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
ВКС РФ на Кубани перевели технику на зимний режим эксплуатации
Политика
Песков: Победа на Олимпиаде в Сочи навеки останется за российской сборной
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Песков: Победа на Олимпиаде в Сочи навеки останется за российской сборной

    14:10  27 Ноября 2017
    46

    Песков: Победа на Олимпиаде в Сочи навеки останется за российской сборной

    Москва, 27 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что победу у российских спортсменов на домашней зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи украсть очень сложно.

    «Состоявшуюся победу украсть очень сложно, тем более такую победу, которая на веки останется за нашей сборной, за нашими спортсменами-героями», — отметил представитель Кремля, комментируя потерю Россией первого места в неофициальном медальном зачете Игр после решений Международного олимпийского комитета (МОК) по лишению медалей ряда спортсменов по допинговому делу.

    Ранее Следственный комитет России опроверг заявления независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. 

    24 ноября президент МОК Томас Бах пообещал, решение по вопросу участия сборной России в Олимпийских играх 2018 года будет справедливым.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #песков #мок #олимпиада
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть