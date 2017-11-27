Песков: Победа на Олимпиаде в Сочи навеки останется за российской сборной

Москва, 27 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что победу у российских спортсменов на домашней зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи украсть очень сложно.

«Состоявшуюся победу украсть очень сложно, тем более такую победу, которая на веки останется за нашей сборной, за нашими спортсменами-героями», — отметил представитель Кремля, комментируя потерю Россией первого места в неофициальном медальном зачете Игр после решений Международного олимпийского комитета (МОК) по лишению медалей ряда спортсменов по допинговому делу.

Ранее Следственный комитет России опроверг заявления независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

24 ноября президент МОК Томас Бах пообещал, решение по вопросу участия сборной России в Олимпийских играх 2018 года будет справедливым.