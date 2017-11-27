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Песков: В Кремле полагают, что ЛНР сохранит приверженность минским соглашениям
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    Песков: В Кремле полагают, что ЛНР сохранит приверженность минским соглашениям

    14:55  27 Ноября 2017
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    Песков: В Кремле полагают, что ЛНР сохранит приверженность минским соглашениям

    Москва, 27 ноября. В Кремле предполагают, что новое руководство Луганской народной республики не откажется от преемственности в реализации договоренностей «Минска-2» и существующих инициатив по обмену пленными с Киевом. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    О сохранении преемственности Песков заявил, отвечая на вопрос о том, будет ли дублироваться с новым главой ЛНР Леонидом Пасечником разговор об обмене пленными с Киевом, проведенный президентом Владимиром Путиным.

    «Собственно преемственность, особенно в вопросе реализации минских договоренностей, инициатив по обмену удерживаемыми лицами, она безусловно сохраняется, — подчеркнул Песков. — И мы из этого исходим».

    Напомним, после драматических событий в Луганске, когда глава МВД ЛНР Игорь Корнет обвинил ряд высокопоставленных лиц в руководстве народной республики в сговоре с Киевом и подготовке госпереворота, в пятницу стало известно, что глава ЛНР Игорь Плотницкий попросил отставки по состоянию здоровья. До выборов его должность будет исполнять министр госбезопасности ЛНР Леонид Пасечник.

    Песков: В Кремле полагают, что ЛНР сохранит приверженность минским соглашениям

    Автор: Валентин Меликов
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