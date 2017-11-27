В Кремле прокомментировали высылку из России польского историка Глембоцкого

Москва, 27 ноября. В Кремле ничего не известно о высылке из России сотрудника Института национальной памяти Польши (IPN) Генриха Глембоцкого. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле не принимаются данные решения.

«Нет, об этом в Кремле не известно, эти решения не принимаются в Кремле», — подчеркнул он, отвечая на вопрос, в курсе ли в Кремле о высылке Глембоцкого, и не является ли это контрмерой на высылку из Польши российского историка Дмитрия Карнаухова.

Напомним, ранее в Институте национальной памяти Польши заявили о выдворении из России польского историка Глембоцкого, который курировал вопросы в области российско-польских отношений в 19-20 веках.

Российского ученого Карнаухова выслали из Варшавы в середине октября по представлению Агентства внутренней безопасности Польши. В дипломатическом ведомстве РФ сообщали, что российский ученый жил в Польше в течение четырех лет и работал в ряде местных вузов.