Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
ВКС РФ на Кубани перевели технику на зимний режим эксплуатации
Политика
В Кремле прокомментировали высылку из России польского историка Глембоцкого
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Кремле прокомментировали высылку из России польского историка Глембоцкого

    13:25  27 Ноября 2017
    218

    В Кремле прокомментировали высылку из России польского историка Глембоцкого

    Москва, 27 ноября. В Кремле ничего не известно о высылке из России сотрудника Института национальной памяти Польши (IPN) Генриха Глембоцкого. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. 

    По его словам, в Кремле не принимаются данные решения.

    «Нет, об этом в Кремле не известно, эти решения не принимаются в Кремле», — подчеркнул он, отвечая на вопрос, в курсе ли в Кремле о высылке Глембоцкого, и не является ли это контрмерой на высылку из Польши российского историка Дмитрия Карнаухова.

    В Кремле прокомментировали высылку из России польского историка Глембоцкого

    Напомним, ранее в Институте национальной памяти Польши заявили о выдворении из России польского историка Глембоцкого, который курировал вопросы в области российско-польских отношений в 19-20 веках.

    Российского ученого Карнаухова выслали из Варшавы в середине октября по представлению Агентства внутренней безопасности Польши. В дипломатическом ведомстве РФ сообщали, что российский ученый жил в Польше в течение четырех лет и работал в ряде местных вузов. 

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #польша #песков #кремль #историк #глембоцкий #карнаухов
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть