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Россия
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Политика
Песков отреагировал на заявление Кадырова о готовности покинуть пост главы Чечни
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    Песков отреагировал на заявление Кадырова о готовности покинуть пост главы Чечни

    12:41  27 Ноября 2017  /обновлено: 12:52  27 Ноября 2017
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    Песков отреагировал на заявление Кадырова о готовности покинуть пост главы Чечни

    Москва, 27 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления Рамзана Кадырова о готовности оставить пост главы Чечни, поскольку «пришло время».

    Песков напомнил, что Кадыров неоднократно говорил, что будет работать так, как скажет президент России Владимир Путин, являясь «последовательным и решительным членом круга единомышленников» главы государства. «И в данном случае имеет намерение продолжать работать там и так, как ему поручает президент страны. Иного он не говорил», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

    «Вот из этого мы исходим. Рамзан продолжает оставаться действующим главой республики», — заключил представитель Кремля.

    Заявление Кадырова о том, что он готов оставить пост главы Чеченской республики, прозвучало накануне в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде».

    Кроме того, Кадыров отметил, что это практически его мечта.

    «Можно сказать, это моя мечта (оставить пост главы Чечни). Не то, что я устал, не хочу служить. Я считаю, что пришло время сделать изменения в Чеченской республике», — заявил он.

    Кадыров также добавил, что «когда-то нужны были такие, как я, чтобы воевать, навести порядок».

    Автор: Ярослава Замысловатова
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