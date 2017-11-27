Песков отреагировал на заявление Кадырова о готовности покинуть пост главы Чечни

Москва, 27 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления Рамзана Кадырова о готовности оставить пост главы Чечни, поскольку «пришло время».

Песков напомнил, что Кадыров неоднократно говорил, что будет работать так, как скажет президент России Владимир Путин, являясь «последовательным и решительным членом круга единомышленников» главы государства. «И в данном случае имеет намерение продолжать работать там и так, как ему поручает президент страны. Иного он не говорил», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

«Вот из этого мы исходим. Рамзан продолжает оставаться действующим главой республики», — заключил представитель Кремля.

Заявление Кадырова о том, что он готов оставить пост главы Чеченской республики, прозвучало накануне в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде».

Кроме того, Кадыров отметил, что это практически его мечта.

«Можно сказать, это моя мечта (оставить пост главы Чечни). Не то, что я устал, не хочу служить. Я считаю, что пришло время сделать изменения в Чеченской республике», — заявил он.

Кадыров также добавил, что «когда-то нужны были такие, как я, чтобы воевать, навести порядок».