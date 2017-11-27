Суд расторг брак Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской после скандала

Москва, 27 ноября. Мировой судья удовлетворил иск о разводе известного российского актера Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской.

«Суд в закрытом судебном заседании официально расторг брак между Джигарханяном и Цымбалюк-Романовской», — сообщили в пресс-службе суда.

Как отмечает RT, публичный скандал вокруг семейных отношений 82-летнего артиста и 38-летней Цымбалюк-Романовской разгорелся после того, как Джигарханян попал в больницу. Инцидент произошел 10 октября. Вскоре после этого актер заявил, что жена «причинила ему много боли».

На фоне скандала Виталина Цымбалюк-Романовская ушла с поста директора театра под руководством Джигарханяна. Заявление об увольнении было написано по собственному желанию. Она также объявила о планах подать на развод с Джигарханяном.

Временной исполняющей обязанности директора театра назначена Елена Гильванова.

Ранее сообщалось, что близкий друг Джигарханяна отреагировал на новость о его «отказавших ногах».