Песков рассказал о встрече Путина и Донского по острым вопросам экологии

Москва, 27 ноября. Президент России Владимир Путин встретится с министром природных ресурсов и экологии России Сергеем Донским, чтобы обсудить наиболее важные и актуальные вопросы экологии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля анонсировал совещание Путина с Донским. Песков пояснил, что 2017 год посвящен экологии, поэтому глава государства проявляет «живой интерес» к этим вопросам.

«(Путин) экологическими делами на протяжении последних нескольких месяцев достаточно активно занимался, — заметил пресс-секретарь президента России. — (Путин и Донской обсудят) целый комплекс вопросов, связанных с тем, что сейчас идет год экологии, с тем, что эти вопросы достаточно остро стоят на повестке дня».

Песков также уточнил, что президент и министр общаются регулярно.