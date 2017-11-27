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Россия
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Политика
Песков рассказал о встрече Путина и Донского по острым вопросам экологии
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    Песков рассказал о встрече Путина и Донского по острым вопросам экологии

    12:24  27 Ноября 2017
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    Песков рассказал о встрече Путина и Донского по острым вопросам экологии

    Москва, 27 ноября. Президент России Владимир Путин встретится с министром природных ресурсов и экологии России Сергеем Донским, чтобы обсудить наиболее важные и актуальные вопросы экологии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля анонсировал совещание Путина с Донским. Песков пояснил, что 2017 год посвящен экологии, поэтому глава государства проявляет «живой интерес» к этим вопросам.

    «(Путин) экологическими делами на протяжении последних нескольких месяцев достаточно активно занимался, — заметил пресс-секретарь президента России. — (Путин и Донской обсудят) целый комплекс вопросов, связанных с тем, что сейчас идет год экологии, с тем, что эти вопросы достаточно остро стоят на повестке дня».

    Песков рассказал о встрече Путина и Донского по острым вопросам экологии

    Песков также уточнил, что президент и министр общаются регулярно.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #совещание #песков #экология #донской
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