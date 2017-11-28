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Политика
Парламент Великобритании отказался расследовать вмешательство Сороса в политику королевства
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    Парламент Великобритании отказался расследовать вмешательство Сороса в политику королевства

    9:00  28 Ноября 2017
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    Парламент Великобритании отказался расследовать вмешательство Сороса в политику королевства

    Парламент Великобритании отклонил петицию, призывающую провести расследование по поводу вмешательства американского миллиардера и основателя фонда «Открытое общество» Джорджа Сороса в британскую политику. Власти пояснили свой отказ тем, что не несут ответственности за деятельность бизнесмена.

    Жители Соединенного Королевства направили в парламент петицию с просьбой расследовать взаимосвязь Сороса с политиками страны после того, как в сети обнародовали так называемый «Список Сороса» — документ, в котором перечислены фамилии 226 членов Европарламента, подконтрольных инвестору.

    Оказалось, что среди представителей британских властей также числятся «союзники» Сороса. Всего в списке 20 политиков и активистов из Соединенного Королевства. Однако в Лондоне отказались рассматривать петицию граждан, заявив, что власть не несет ответственность за проделки Сороса.

    «Ни правительство, ни парламент  Великобритании не несут ответственности за это. Джордж Сорос не является членом британского парламента», — поясняется причина отклонения петиции.

    Среди представителей британских властей также числятся «союзники» Сороса

    Невероятный Сорос

    Известно, что фонды Сороса финансировали многие проекты, которые подрывали внутреннее устройство других стран. Так, через институт «Открытое общество» в течение многих лет Сорос выделял миллионы долларов на спонсирование оппозиционных движений в Европе, в том числе на Украине, а также в других странах СНГ и в Сербии. Миллиардер также финансировал митинги в США против Дональда Трампа.

    На сайте Change.org недавно появилась петиция, в которой американцы призвали президента Дональда Трампа выслать из США известного инвестора и лоббиста Джорджа Сороса. 

    «Мы, люди, больше не будем терпеть вредительство Сороса и его активные действия, уничтожающие наши традиции. Он пытается разрушить страну. Мы не хотим открытых границ или открытого общества. Нам нужно, чтобы Америка оставалась независимой страной с христианскими ценностями. Президент Трамп, мы просим тебя выгнать Джорджа Сороса из Соединенных Штатов. Мы просим запретить ему и всем членам его семьи заниматься бизнесом в США и инвестировать в фонды коррумпированных политиков, которыми он манипулирует», — говорится в обращении.

    Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что фонды Сороса спонсировали также активистов в Казахстане и на Украине, которые сотрудничали с журналистами, юристами, госслужащими, а также обучали оппозиционеров «бороться за свои права» и организовывать митинги.

    Американцы просят Трампа выслать Сороса из страны и запретить ему заниматься бизнесом в США

    Двойные стандарты по-английски

    В то же время, несмотря на то, что Сорос несет в себе реальную опасность, в королевстве якобы глубоко обеспокоены «российским вмешательством» в европейские выборы. Дело в том, что власти поддержали другую петицию, автором которой является член третьей по популярности в стране парламентской партии Либеральных демократов (Liberal Democrats) Адам Бернард. Политик просит тщательно проверить «след Кремля» в делах Европы.

    Примечательно, что до сих пор не было предъявлено никаких реальных доказательств вмешательства России в выборы, как в Евросоюзе, так и в США. Обвинения основаны на доводах отдельных личностей и не подкреплены фактами. Кстати, многие из тех, кто известен своими нападками и критикой Кремля, числятся в «списке Сороса».

    Автор: Юлия Гуреева; Анжелина Григорян
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