«Не обязан вас всех возить»: на Украине водитель маршрутки выгнал сына погибшего участника АТО

Киев, 27 ноября. На западе Украины вдова погибшего ветерана АТО пожаловалась на водителя автобуса, выгнавшего из салона ее 15-летнего сына, несмотря на его право на бесплатный проезд. По словам женщины, водитель грубо толкнул мальчика, заявив, что не обязан его везти. При этом она заметила, что никто из остальных пассажиров не заступился за сына погибшего на востоке страны военного.

Инцидент произошел в Волынской области 24 ноября. Возмущенное сообщение Юлия Гулюк распространила в соцсети Facebook. По ее словам, водитель свой поступок мотивировал так: «У меня таких, как ты много, и я не обязан вас всех возить».

«При том, что у Димы был нулевой билет (бесплатный билет с оплаченным кассовым сбором). И никто из пассажиров не заступился за него», — подчеркнула она.

Подписчики Юлии Гулюк попросили у нее прощения за случившееся. При этом большее возмущение у них вызвало не поведение водителя, а именно равнодушие пассажиров. Так, одна из пользовательниц заметила, что на Украине люди живут по принципу «моя хата с краю».

По данным местного издания «Волынские новости», в субботу, 25 ноября, ветераны АТО провели с водителем «разъяснительную работу». Однако владелец автобуса стоял на стороне водителя, заявив, что частные предприниматели не обязаны перевозить некоторые категории льготников: ведь государство не компенсирует этих услуг, а Дмитрий Гулюк купил билет как член многодетной семьи. Таким образом, водитель просто не знал, что перед ним сын погибшего военного.

В сентябре «Волынские новости» сообщали о похожем инциденте под Луцком, когда из маршрутки высадили вдову погибшего в АТО участника нацбатальона «Айдар». Информацию об этом распространили воевавшие на востоке страны украинские военные.

В сообщении на странице ветеранов АТО в Facebook утверждалось, что водитель не захотел «учесть ее льготу». Женщина ехала из Луцка в Камень-Коширьский. «Увидев у Вали в руках купленный в кассе билет со льготой (льгота, как вдове погибшего воина АТО), водитель начал выдумывать поводы и наконец заставил ее покинуть маршрутку, или заплатить ему наличными полную стоимость проезда», — говорилось в сообщении. При этом они особо подчеркнули, что из маршрутки вдову высадили в нескольких километрах от станции. Спустя два часа она все-таки смогла добраться до дома.