Ударившая трехлетнего малыша на площадке петербурженка останется под домашним арестом

Санкт-Петербург, 27 ноября. Петроградский суд Петербурга продлил меру пресечения для Надежды Федоровой, которая ударила трехлетнего ребенка на детской площадке, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Федорова, прославившаяся тем, что ударила трехлетнего мальчика на детской площадке, на время судебного следствия, до 13 мая, оставлена под домашним арестом. Такое решение принял Петроградский суд Петербурга.

Процесс проходил в открытом режиме, однако фотосъемка и запись видео были запрещены. Корреспондент ФАН был единственным журналистом, кто присутствовал в зале суда в качестве слушателя и узнал, что защита Федоровой просила изменить меру пресечения на «подписку о невыезде».

Это решение суда позволило бы Федоровой выходить из дома гораздо чаще, чем ей предписано предыдущей мерой пресечения. На данный момент она может покидать квартиру лишь с 9 часов до 11 часов утра. По словам адвоката, если судья все-таки оставит домашний арест, то защита попросит увеличить время прогулки с 11 часов утра до 15 часов дня.

После 30-минутного совещания председательствующая на процессе Алена Смелянец приняла компромиссное решение. Домашний арест оставлен в силе, однако время для ежедневных прогулок увеличено на час: Федорова имеет право покидать квартиру с 9 до 12 часов.

ФАН напоминает, что Федорова обвиняется по двум статьям уголовного кодекса «Хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия» и «Побои». Так следствием квалифицирован инцидент на детской площадке, когда женщину попросили убрать маленькую собачку, накинувшуюся на тяжелобольного ребенка. В ответ Федорова ударила мальчика и распылила перцовый баллончик.