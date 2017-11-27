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Курды заявили, что не будут продвигаться в направлении Абу-Кемаля
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    Курды заявили, что не будут продвигаться в направлении Абу-Кемаля

    12:39  27 Ноября 2017
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    Курды заявили, что не будут продвигаться в направлении Абу-Кемаля

    Абу-Кемаль, 27 ноября. Командование оппозиционного альянса «Сирийские демократические силы» сообщило, что стремится избежать столкновений с САА.

    Медиа-крыло «Сирийских демократических сил» (SDF) сообщило, что командование альянса приняло решение не продвигаться в направлении населенного пункта Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор для того, чтобы избежать столкновений с Сирийской арабской армией.

    В военном совете Дейр-эз-Зора отметили, что сейчас курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) намерены продвигаться в направлении района Шуитат. Ранее альянс заявил, что курдам удалось установить контроль над 40 километрами территории к северо-востоку от города Дейр-эз-Зор.

    Курды заявили, что не будут продвигаться в направлении Абу-Кемаля

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #курды #саа #абу-кемаль
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