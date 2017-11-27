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Политика
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Украина
Азаров рассказал о «главной задаче майданных заговорщиков»
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    Азаров рассказал о «главной задаче майданных заговорщиков»

    12:36  27 Ноября 2017
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    Азаров рассказал о «главной задаче майданных заговорщиков»

    Москва, 27 ноября. Основной задачей «майданных заговорщиков» была ликвидация легитимного правительства Украины. Таким мнением поделился бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. 

    По словам украинского политика, главной целью Майдана было свержение легитимного правительства Украины. Он также отметил, что европейские чиновники не воспринимали Украину в качестве партнера.

    Азаров рассказал о «главной задаче майданных заговорщиков»

    «Чиновники из Евросоюза не относились к нам как к партнерам. А наше решение отложить подписание соглашения об ассоциации многим из них стоило карьеры. Ведь целью этого соглашения был отрыв Украины от России», — подчеркнул украинский экс-премьер. 

    Азаров добавил, что Брюссель опасался, что Киев станет для них серьезным конкурентом.

    Азаров рассказал о «главной задаче майданных заговорщиков»

    «Мы видели в соглашении возможность модернизации экономики Украины. К сожалению, мы ошиблись — в Европейском союзе всерьез опасались, что если Украина модернизирует экономику, то станет для них очень опасным конкурентом», — подытожил он. 

    Ранее Азаров рассказал о «подарке» премьера Украины Владимира Гройсмана украинцам.

    Автор: Дана Балан
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    #киев #евросоюз #украина #азаров #ес #брюссель #майдан
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