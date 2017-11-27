Житель Кузбасса прошел в полуфинал экстремального шоу на Первом канале

Кемерово, 27 ноября. Житель Кемеровской области успешно прошёл в полуфинал шоу Первого канала «Русский ниндзя».

Новый проект Первого канала «Русский ниндзя», который запустили 26 ноября, заключается в преодолении препятствий. Победитель шоу получит приз в размере 5 000 000 рублей. Уроженец Прокопьевска 24-летний Фёдор Дурыманов стал полуфиналистом проекта.

Мужчина является военнослужащим и чемпионом по смешанным боевым искусствам. Он показал один из лучших результатов, прохождение полосы препятствий заняло у Федора 2 часа 59 минут и 15 секунд. Участник надеялся на попадание в финал:

«Чувствуется мощная атмосфера. Благодарю болельщиков. Я занимаюсь спортом с 2 лет, каждый день тренировка, я готов, я уверен, надеюсь, что мы увидимся в финале».

Мужчина прошел первое испытание полуфинала, но со вторым ему справиться не удалось, сообщает «Газета Кемерова».