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Житель Кузбасса прошел в полуфинал экстремального шоу на Первом канале
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    Житель Кузбасса прошел в полуфинал экстремального шоу на Первом канале

    12:19  27 Ноября 2017  /обновлено: 12:19  27 Ноября 2017
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    Житель Кузбасса прошел в полуфинал экстремального шоу на Первом канале

    Кемерово, 27 ноября. Житель Кемеровской области успешно прошёл в полуфинал шоу Первого канала «Русский ниндзя».

    Новый проект Первого канала «Русский ниндзя», который запустили 26 ноября, заключается в преодолении препятствий. Победитель шоу получит приз в размере 5 000 000 рублей. Уроженец Прокопьевска 24-летний Фёдор Дурыманов стал полуфиналистом проекта.

    Мужчина является военнослужащим и чемпионом по смешанным боевым искусствам. Он показал один из лучших результатов, прохождение полосы препятствий заняло у Федора 2 часа 59 минут и 15 секунд. Участник надеялся на попадание в финал:

    «Чувствуется мощная атмосфера. Благодарю болельщиков. Я занимаюсь спортом с 2 лет, каждый день тренировка, я готов, я уверен, надеюсь, что мы увидимся в финале».

    Мужчина прошел первое испытание полуфинала, но со вторым ему справиться не удалось, сообщает «Газета Кемерова».

    Автор: Ксения Пудовкина
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