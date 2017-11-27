Российский уфолог обнаружил на снимках с Луны инопланетян‍

Нижний Тагил, 27 ноября. Известный уральский исследователь НЛО Валентин Дегтярев заявил, что на фотографиях, сделанных экипажем побывавшего на Луне американского космического корабля «Аполлон-11», он обнаружил признаки присутствия инопланетян.

Так, на фотографиях NASA исследователь нашел «огромный дисковидный аппарат», который располагался «не очень далеко» от места посадки «Аполлона».

«Астронавты его заметили. Поэтому сделали десятки снимков этого древнего монстра», — утверждает Дегтярев.

По его словам «древний монстр» упал на Луну, когда жизнь на Земле еще только-только зарождалась. Кроме того, Дегтярев указал, что на кадрах с Луны постоянно появляются загадочные «разноцветные огни», которые «буквально, преследовали астронавтов все время пока те были на поверхности Луны», сообщает Ura.ru.

И наконец, важнейшим своим открытием уфолог считает «бетонированную полосу», обнаруженную им на «ранее неизвестной фотографии». Все эти факты, по мнению исследователя, и привели к скорому закрытию лунной программы США — астронавты обнаружили на Луне явные признаки существования инопланетян.