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Королевский институт Британии: США теряют ведущие позиции в сфере глобальной торговли
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    Королевский институт Британии: США теряют ведущие позиции в сфере глобальной торговли

    10:00  28 Ноября 2017
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    Королевский институт Британии: США теряют ведущие позиции в сфере глобальной торговли

    В Лондоне полагают, что США с приходом Дональда Трампа больше не смогут занимать ведущую позицию в сфере торговых отношений. Соответствующие выводы содержатся в докладе Королевского института международных отношений Chatham House.

    Королевский институт Британии: США теряют ведущие позиции в сфере глобальной торговли

    «Сыграв решающую роль в формировании глобальной торговой системы после окончания Второй мировой войны, США под председательством Дональда Трампа больше не будут играть ведущую роль в создании новых соглашений о свободной торговле и правил многосторонней торговли», — говорится в документе.

    Тем временем, сами американцы более скептически относятся к идее о свободной торговле. В любом случае, как утверждают авторы документа, текущая «торговая политика Трампа также будет иметь широкие геостратегические последствия».

    Королевский институт Британии: США теряют ведущие позиции в сфере глобальной торговли

    Напомним, на днях стало известно, что Штаты взяли курс на изменение правил мировой торговли.

    «После моего тура по странам Азии все страны, ведущие торговлю с США, теперь должны знать – правила изменились. Мы выступаем за честную торговлю и равноправие. Большой внешнеторговый дефицит (превышение импорта над экспортом) должен быстро сойти на нет», — написал Трамп в своем Twitter.

    Республиканец также заявил, что США будут стремиться «к заключению честных сделок, не в пример шоу ужасов от прошлых администраций».

    Ранее Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме обозначил позицию Вашингтона в вопросе регулирования международной торговли и участия в ней США.

    «Я больше не позволю использовать США в торговле. Америка для меня стоит на первом месте. ВТО всегда третировала США. Мы больше не можем терпеть хронические злоупотребления правилами этой организации. ВТО может нормально функционировать только в том случае, когда все участники придерживаются общих правил», — заявил президент Америки.

    Автор: Анжелина Григорян
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    #дональд трамп #сша
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