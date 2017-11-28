Королевский институт Британии: США теряют ведущие позиции в сфере глобальной торговли

В Лондоне полагают, что США с приходом Дональда Трампа больше не смогут занимать ведущую позицию в сфере торговых отношений. Соответствующие выводы содержатся в докладе Королевского института международных отношений Chatham House.

«Сыграв решающую роль в формировании глобальной торговой системы после окончания Второй мировой войны, США под председательством Дональда Трампа больше не будут играть ведущую роль в создании новых соглашений о свободной торговле и правил многосторонней торговли», — говорится в документе.

Тем временем, сами американцы более скептически относятся к идее о свободной торговле. В любом случае, как утверждают авторы документа, текущая «торговая политика Трампа также будет иметь широкие геостратегические последствия».

Напомним, на днях стало известно, что Штаты взяли курс на изменение правил мировой торговли.

«После моего тура по странам Азии все страны, ведущие торговлю с США, теперь должны знать – правила изменились. Мы выступаем за честную торговлю и равноправие. Большой внешнеторговый дефицит (превышение импорта над экспортом) должен быстро сойти на нет», — написал Трамп в своем Twitter.

Республиканец также заявил, что США будут стремиться «к заключению честных сделок, не в пример шоу ужасов от прошлых администраций».

Ранее Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме обозначил позицию Вашингтона в вопросе регулирования международной торговли и участия в ней США.