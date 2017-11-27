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Украина
Очередной украинский солдат упал без сознания при виде Порошенко
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    Очередной украинский солдат упал без сознания при виде Порошенко

    12:49  27 Ноября 2017
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    Очередной украинский солдат упал без сознания при виде Порошенко

    Киев, 27 ноября. Выступление президента Украины Петра Порошенко у мемориала памяти жертв голодомора на Украине не обошлось без эксцессов — один из солдат почетного караула внезапно рухнул, потеряв сознание, во время речи украинского президента про голодомор.

    Всего на выступление Порошенко пришли посмотреть несколько сотен человек. Как отмечают украински СМИ, в руках люди держали пшеничные колоски, которые стали символом голодомора. Торговлю колосками наладили в соседнем Парке Славы бойкие старушки.

    Внезапно один из солдат почетного караула у мемориала упал без сознания. К «отключившемуся» солдату вызвали скорую помощь. По словам медиков, «фуражка пережала сосуды на голове у парня», перекрыв кровоснабжение — поэтому он и потерял сознание. Ту же версию повторил и сам солдат, когда очнулся.

    Напомним, во время инаугурации Порошенко как подкошенный рухнул один из солдат почетного караула — как раз в тот момент, когда мимо него проходил украинский президент.

    Автор: Валентин Меликов
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