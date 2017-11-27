Сирия накануне Женевы: смогла ли Россия заставить оппозицию признать Башара Асада

28 ноября в Женеве состоится восьмой раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии, на который приедет единая делегация сирийской оппозиции для переговоров с правительством Башара Асада, состоящая из 36 представителей.

По результатам конференции в Эр-Рияде встреча в Женеве пройдет без предварительных условий, однако часть оппозиционных сил, тем не менее, по-прежнему выступает за отставку президента Башара Асада в начале переходного процесса.

Политолог и независимый журналист Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал о перспективах попыток оппозиционных официальному Дамаску сил убрать Башара Асада в переходный период:

«Хотя формально представители американской коалиции отказались от курса на безоговорочную отставку Башара Асада любыми путями, тем не менее, эта тема будет звучать. Мы слышали осторожные высказывания на эту тему о том, что время Башара Асада прошло, например, или о том, что он «не является современным». Это означает, что, конечно, на эту тему самые радикальные представители оппозиции будут высказываться и поднимать эту тему в повестке. Я все же полагаю, что удастся, по крайней мере, на первых этапах, сгладить эти заявления и соответственно заняться более конструктивными, более продуктивными вопросами по согласованию миротворческого процесса в Сирии».

Эксперт отметил, что ситуация в Сирии неоднородна:

«Не такая, как хотелось бы наиболее одиозным представителям американских сил. Мы видим, что, например, курдские формирования (SDF) отказались от претензий на Абу-Кемаль. Это показывает, что в военной сфере все не так просто, не так очевидно, как в дипломатической. Но, конечно, несмотря на то, что Башар Асад настроен сейчас максимально конструктивно, а также готов и к изменениям конституции, и к переговорам о будущем Сирии в демократическом ключе, через самых радикальных представителей объединенной оппозиции, а точнее ее остатков, будут пытаться продавливать и вопрос с безоговорочным требованием о его отставке. Но для остальных участников миротворческого процесса и в астанинском, и в сочинском формате абсурдность этих заявлений понятна».

Наш собеседник считает, что голос некоторых представителей оппозиции, которые будут настаивать на отставке, просто не будет услышан:

«Поскольку есть более важные и насущные вопросы, требующие решения. В том числе, связанные с завершением широкомасштабной военной кампании после уничтожения территориальной группировки «Исламского государства»1 (ИГ1; ИГИЛ1; террористическая организация, запрещенная в РФ). Но попытки, конечно, будут».

По мнению эксперта, не только встреча в Сочи, а вообще все раунды переговоров с участием России, говорят о том, что Башар Асад — это полноценный участник переговоров:

«Конечно, никакие подобные политические инсинуации в данном случае недопустимы. Задача американцев снять Башара Асада стояла несколько лет назад, в начале конфликта. Тогда они говорили об этом открыто, сейчас они говорят об этом лишь опосредованно. Лишь через своих представителей. Это означает, что, безусловно, позиции Асада с учетом успешной военной кампании правительственных войск при поддержке российских ВКС крепки как никогда, и подобными заявлениями их ослабить не получится».

Наш собеседник вполне допускает, что завтра в Женеве можно ожидать неприятных сюрпризов:

«Но я не думаю, что, учитывая подготовку к этому мероприятию на предварительных раундах переговоров всех так или иначе вовлеченных сил, кому-то удастся расшатать политический авторитет Башара Асада. Попытка отставить Башара Асада приведет к новому витку вооруженного конфликта и фактический раскол Сирии на территориях, контролируемых разными силами. Это приведет к войне всех против всех в регионе».

В заключении эксперт отметил перспективность площадки в Женеве:

«Учитывая, что Владимир Путин сказал, что для мирного урегулирования в Сирии важны все форматы, то, конечно, конференция в Женеве важна тем, что на ней будут представлены те, кто не участвовал на других переговорных площадках. И это тот круглый стол, за которым можно обсудить вопросы, которые волнуют всех. По ряду причин, допустим, никогда Трамп не сядет за один стол с Роухани. На подобных конференциях же можно транслировать позицию всех сторон, даже тех, которые находятся в жестком политическом противостоянии».

1 Организация запрещена на территории РФ.