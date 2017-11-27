Дамаск отложил выезд сирийской делегации на переговоры в Женеве

Дамаск, 27 ноября. Делегация сирийского правительства отложила выезд на переговоры в Женеве, которые должны начаться в будущий вторник.

Правительственная газета «Аль-Ватан» сообщила со ссылкой на дипломатические источники, что делегация отложила выезд в Швейцарию на межсирийские переговоры. Офис спецпредставителя генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры пока не прокомментировал эту информацию.

Ранее сообщалось, что во время встречи сирийской оппозиции в Саудовской Аравии представители различных течений и платформ выдвинули требование об уходе Башара Асада с поста президента Сирийской арабской республики. В Эр-Рияде собрались 140 представителей различных оппозиционных блоков и вооруженных группировок.