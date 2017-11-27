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Дамаск отложил выезд сирийской делегации на переговоры в Женеве
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    Дамаск отложил выезд сирийской делегации на переговоры в Женеве

    12:03  27 Ноября 2017
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    Дамаск отложил выезд сирийской делегации на переговоры в Женеве

    Дамаск, 27 ноября. Делегация сирийского правительства отложила выезд на переговоры в Женеве, которые должны начаться в будущий вторник.

    Правительственная газета «Аль-Ватан» сообщила со ссылкой на дипломатические источники, что делегация отложила выезд в Швейцарию на межсирийские переговоры. Офис спецпредставителя генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры пока не прокомментировал эту информацию.

    Ранее сообщалось, что во время встречи сирийской оппозиции в Саудовской Аравии представители различных течений и платформ выдвинули требование об уходе Башара Асада с поста президента Сирийской арабской республики. В Эр-Рияде собрались 140 представителей различных оппозиционных блоков и вооруженных группировок.

    Дамаск отложил выезд сирийской делегации на переговоры в Женеве

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #башар асад #женева #делегация
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