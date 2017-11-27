Россия и Судан будут развивать сотрудничество в военной сфере

Москва, 27 ноября. Пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова попросили прокомментировать тему о возможности создания российской военной базы в Судане.

«Это без комментариев», — подчеркнул он.

Как заявил ранее зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, Россия готова к созданию военной базы в Судане, если будет получено официальное предложение восточноафриканского государства.

Ранее, 23 ноября российский лидер Владимир Путин и министр обороны страны Сергей Шойгу встретились с президентом Судана Омаром аль-Баширом в Сочи. В ходе разговора стороны обсудили возможность создания в восточноафриканском государстве военной базы на Красном море. Сам глава Судана отметил, что его страна нуждается в защите от агрессивных действий США. Аль-Башир также подчеркнул, что Судан выступает против вмешательства Вашингтона в дела арабских стран.

Подводя итоги встречи Аль-Башир навал переговоры с Путиным значительным толчком, который должен привести к более плотному сотрудничеству РФ и Судана в самых разных сферах. По окончании встречи стороны подписали межправительственное соглашение об использовании атомной энергии в мирных целях.

По мнению многих экспертов, успех российских Воздушно-космических сил в Сирии, по достоинству оцененный мировым сообществом, позволяет ожидать, что предложения о создании военных баз РФ могут последовать и от других стран «в обозримой перспективе».