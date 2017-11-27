Сирия, 27 ноября. Курды выпустили на свободу главаря ИГ1, причастного к насильственной мобилизации жителей в Дейр-эз-Зоре. Армия САР атакует позиции боевиков-исламистов на окраине района Джобар в Дамаске. Новые жертвы среди гражданского населения в результате взрывов в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: начали штурм района Джобар на северо-восточной окраине Дамаска.

«Исламское государство» (ИГИЛ1): утратило контроль над четырьмя поселками к северо-востоку от иракского города Рава; потеряло 10 боевиков убитыми в ходе боев с «Тахрир аш-Шам» в провинции Хама.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): обстреляла Дамаск из минометов, ранив четверых мирных жителей; утверждает, что отбила атаку САА в районе города Абу Дали между Хамой и Идлибом.

Курды: выпустили на свободу главаря ИГИЛ, причастного к принудительной мобилизации жителей в Дейр-эз-Зоре; подозревают турецкие спецслужбы в планировании покушения на главу военного совета Манбиджа на северо-востоке провинции Алеппо.

Провинция Дамаск

Как передает в сети Twitter (@IvanSidorenko1) военный источник, подразделения Сирийской арабской армии (САА) вновь начали штурм района Джобар, расположенного на северо-востоке Дамаска. Отмечается, что наступление на позиции боевиков-исламистов разворачивается сразу с нескольких направлений. В восточных предместьях столицы располагается анклав вооруженных группировок. Сейчас здесь действует режим без огня, установленный в рамках соглашения о создании зоны деэскалации. Однако в Восточной Гуте также базируются отряды террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам», в отношении которого перемирие не действует. Окрестности Дамаска находятся под контролем боевиков еще с 2011-го года, несмотря на многочисленные попытки, правительственным силам пока по-прежнему не удается целиком зачистить район от исламистов.

Дамаск вновь оказался под обстрелом со стороны террористов, дислоцирующихся в Восточной Гуте. Как передает портал Al Manar, в результате минометного обстрела в районе Аль-Мидан были ранены четверо гражданских лиц.

Провинция Алеппо

На южной окраине подконтрольного курдам города Манбидж, находящегося на северо-востоке провинции Алеппо, сработало взрывное устройство. По информации военного источника в Twitter (@AllyOfTruth), целью нападения было убийство лидера военного совета Манбиджа. Глава местного ведомства не пострадал, однако несколько зданий в этом районе получили частичные разрушения. Предполагается, что попытка покушения была спланирована представителями турецких спецслужб.

Провинция Дейр-эз-Зор

Согласно сведениям Al Manar News, курдские бойцы Отрядов народной самообороны (YPG) освободили из-под стражи высокопоставленного главаря «Исламского государства» Абу Танаха, который причастен к похищению десятков молодых людей из восточных районов провинции Дейр-эз-Зор в рамках принудительной мобилизации в ряды ИГ. Данное сообщение в очередной раз подтверждает тот факт, что связи между курдскими силами, поддерживаемыми США, и данной террористической группировкой становятся все теснее. Ранее стало известно, что между сторонами существует ряд договоренностей, согласно которым происходит распределение контроля над районами к востоку от Евфрата. При этом все больше террористов ИГИЛ вступают в ряды курдских формирований, тем самым приобретая возможность получать уже официальную поддержку со стороны Вашингтона, подчеркивают многие эксперты.

Провинция Ракка

В центральной части Ракки прогремел новый взрыв. Местный медиа-центр Raqqa24 передает, что около мечети Ас-Сафа на мине, оставленной террористами ИГ, подорвался автомобиль. В результате все три мирных жителя, находившиеся внутри транспортного средства, погибли. Отмечается, что это уже далеко не первый подобный инцидент. Так, за прошедшие четыре дня из-за взрывов СВУ, установленных боевиками ИГИЛ перед уходом в Дейр-эз-Зор, в городе погибли 18 гражданских лиц, сообщало накануне агентство Al Manar News. Дело в том, что курдские отряды Демократических сил Сирии (SDF)**** начали разминирование захваченных при помощи американской коалиции территорий только на прошлой неделе, хотя Ракка перешла под полный контроль курдов еще 17 октября.

Провинция Хама

В северо-восточной части провинции не утихают столкновения между отрядами ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры». В ходе последних ожесточенных боев радикалы «Тахрир аш-Шам» ликвидировали по меньшей мере 10 террористов ИГ, сообщает Al Manar News. Наиболее тяжелое противостояние разворачивается у поселения Ажва, которое было захвачено «Исламским государством»1 накануне. Вчера им также были отбиты близлежащие деревни Анбар и Расм Хамам. Однако сегодня «Ан-Нусра» вновь активизировала контрнаступательные действия, рассчитывая повторно выбить отряды ИГИЛ из этого района.

Подконтрольный террористам «Тахрир аш-Шам» Twitter-ресурс Qalaat Al Mudiq утверждает, что боевикам исламистского альянса и бригады «Джейш Аль-Наср», удалось отразить атаку правительственных войск САР на свои позиции у границы с провинцией Идлиб — недалеко от города Абу Дали. Тем не менее никаких доказательств, подтверждающих данное сообщение, радикалами предоставлено не было. Напомним, на этом направлении сирийская армия работает при поддержке российских ВКС, благодаря которым ей удалось освободить ряд стратегических населенных пунктов и значительно приблизиться к Идлибу.

Ирак

Правительственные иракские войска при помощи ополченческих Сил народной мобилизации продолжают развивать преимущество в боях с террористами ИГИЛ на юго-западе страны — в долине плато Аль-Джазира. По информации новостного портала Al Sumaria News, союзники отбили у исламистов четыре населенных пункта к северо-востоку от недавно освобожденного города Рава — Аль-Хумайма, Хеджи, Аль-Багайлин и Аль-Ватта. Армия Ирака и шиитские военизированные отряды в настоящее время зачищают последние районы, контролируемые ИГ, в провинциях Дияла, Салах-эд-Дин и Аль-Анбар.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)