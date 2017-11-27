Овечкин рассказал, кому принадлежала идея создания «Команды Путина»

Москва, 27 ноября. Известный хоккеист Александр Овечкин заявил, что идея создания движения Putin Team («Команда Путина») была полностью его.

Хоккеист рассказал, кто был автором идеи создания движения в поддержку президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что он самостоятельно принял такое решение.

«Спросил у одного друга его мнение об этой идее, прежде чем разместить первоначальное сообщение» в «Инстаграме», — отметил нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в беседе с The Washington Post.

Овечкин опроверг слухи о том, что его просили о запуске этого движения.

Ранее Овечкин на своей странице в социально сети заявил, что ему понравилось сочетание Putin’s team, которое часто встречается в зарубежной прессе. По словам хоккеиста, это подвигло его на идею создания команды людей, поддерживающий российского лидера.