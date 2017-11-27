Овечкин рассказал, кому принадлежала идея создания «Команды Путина»
Москва, 27 ноября. Известный хоккеист Александр Овечкин заявил, что идея создания движения Putin Team («Команда Путина») была полностью его.
Хоккеист рассказал, кто был автором идеи создания движения в поддержку президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что он самостоятельно принял такое решение.
«Спросил у одного друга его мнение об этой идее, прежде чем разместить первоначальное сообщение» в «Инстаграме», — отметил нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в беседе с The Washington Post.
Овечкин опроверг слухи о том, что его просили о запуске этого движения.
Ранее Овечкин на своей странице в социально сети заявил, что ему понравилось сочетание Putin’s team, которое часто встречается в зарубежной прессе. По словам хоккеиста, это подвигло его на идею создания команды людей, поддерживающий российского лидера.
Личные награды и призы – все это здорово, но в хоккее, как и в любом деле, для победы важнее команда. Только команда способна переломить ход игры, сделать невозможное. В последнее время в западной прессе я встречаю сочетание Putin’s team, то есть команда Путина. И знаете, мне очень понравилось это определение. Лично я готов быть частью такой команды. Я никогда не скрывал своего отношения к нашему Президенту, всегда открыто его поддерживая. Я уверен, что нас, поддерживающих Владимира Путина, много! Так давайте объединимся и покажем всем сильную и сплоченную Россию! Сегодня я хочу объявить о том, что создаю общественное движение под названием Putin Team. Быть частью такой команды – для меня гордость, это похоже на ощущение, когда ты надеваешь майку сборной России, зная, что за тебя болеет вся страна. #putinteam