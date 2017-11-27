Google закон не писан: американская компания «открыла» сайты, запрещенные в РФ

У одного из корреспондентов Федерального агентства новостей не так давно стало одной проблемой больше. Причем новая проблема оказалась намного серьезнее и важнее прочих, потому что речь идет о его ребенке. 12-летняя Катя (имя изменено), сообразительный, жизнерадостный и не по годам эрудированный подросток, неожиданно замкнулась в себе.

«В последнее время Катя стала часто вести себя агрессивно, плакала, ни с кем, даже с нами, не хотела разговаривать о причинах такого своего поведения. Причем не просто не хотела — на любой стук в дверь отвечала криками в духе «Отстаньте!». Закрывалась с телефоном в комнате. «Под раздачу» попали не только родители — это, с учетом нежного возраста, еще можно было бы понять, но и близкие друзья. Ежедневные вечерние разговоры по телефону куда-то исчезли, а общение с гаджетами приобрело непредсказуемый характер — то ни минуты без смартфона, то он валяется где-то далеко и даже не всегда включен. Корень проблемы, в общем-то, мы быстро выяснили — Интернет. Сеть далеко не всегда безопасна. Естественно, с Катей мы много говорили, и начались эти разговоры довольно давно — на какие сайты можно «ходить», на какие нельзя, какие мессенджеры лучше использовать, какие пароли придумывать и как их сохранять. Но вот, что называется, не уберегли. Самое ужасное, впрочем, заключается в не том, что ребенок нашел в Интернете что-то для себя неприятное — прецеденты были. Катя нашла в Сети то, что не должна была найти! И не только она, но и никто в принципе не должен был! До сути мы добрались, просмотрев историю браузер. Когда увидел то, что пришлось увидеть ей, волосы у меня встали дыбом. Этого быть не может! Роскомнадзор был обязан это заблокировать! В конце концов, ведь блокируют у нас страницы с детской порнографией и пропагандой суицидов (а именно с последним мы столкнулись). СМИ так много расписывали истории о «синих китах»! Их кураторов проклинала, наверное, вся страна. И опять то же самое — истории из жизни таких же, как Катя, подростков, одобрительные комментарии под рассказами о суицидах. А эти дикие игры, где дети попросту рискуют жизнью. И обо всем этом читала 12-летняя девочка!.. А помните, сколько реальных детских смертей спровоцировали эти моральные уроды?! Все оказалось настолько просто, что в это даже сложно поверить — как говорится, если хочешь что-то спрятать, положи это на видное место. Для того чтобы попасть на запрещенную страницу, Катя заходила на страницу сервиса Google Translate. Да-да, с его помощью в России, где законодательством запрещена пропаганда экстремизма, наркотиков, суицидов и детской порнографии, можно открыть все, что угодно. Механизм действительно работает».

В подтверждение — вот это небольшое видео. В качестве примера мы взяли, на наш взгляд, один из наиболее безобидных из запрещенных ресурсов.

За комментарием ФАН обратился к пресс-службе Роскомнадзора.

«Со своей стороны Роскомнадзор делает все возможное, чтобы уберечь пользователей, в том числе самых маленьких, от запрещенной информации. Напомним, в рамках реализации положений Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» РКН осуществляет формирование и ведение Единого реестра запрещенной информации, в который включаются интернет-ресурсы, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. В Единый реестр включено почти 35 тысяч страниц сайтов, которые содержат так называемый суицидальный контент. Примечательно, что более 16,5 тыс. страниц — это материалы, которые были размещены на указателях страниц соцсете «ВКонтакте», «МойМир» и «Одноклассники». Благодаря оперативному вмешательству Роскомнадзора в настоящее время запрещенная информация с этих интернет-ресурсов удалена либо доступ к ней ограничен на территории Российской Федерации. Надзорное ведомство не планирует останавливаться на достигнутом. При Роскомнадзоре создана рабочая группа по пресечению распространения в Сети информации о самоубийствах. В рамках данной рабочей группы Роскомнадзором совместно с Mail.ru Group организовал взаимодействие по оперативному выявлению и ограничению доступа к суицидальному контенту в самых популярных российских соцсетях «ВКонтакте», «МойМир» и «Одноклассники». В рамках этой работы ограничен доступ к запрещенной информации на более 44 тысячах страниц указанных соцсетей. Сами социальные сети также действуют достаточно решительно. Например, «ВКонтакте» ведет работу по мониторингу популярных запросов и хэштэгов суицидальной направленности. Запрещенный контент, который определяется благодаря этому мониторингу, автоматически удаляется. И это еще не всё: при запросе пользователем такого контента в поисковой выдаче в первую очередь появляются сообщества, которые оказывают психологическую помощь подросткам. Роскомнадзор отмечает, что большинство сайтов удаляет запрещенную информацию после получения уведомления от Роскомнадзора, не дожидаясь блокировки. Как правило, это вполне законопослушные сайты, где незаконный контент появляется без ведома администрации — соцсети, доски объявлений, форумы. С российскими социальными сетями у РКН налажено оперативное взаимодействие по удалению запрещенной информации / блокировке групп, специализирующихся на ее распространении. Сайтов, посвященных теме «суицид», заблокировано чуть более 300», — сообщила ФАН пресс-служба Роскомнадзора.

Что мы имеем в сухом остатке? Американская корпорация Google открыла в Сети возможность обхода блокировки сайтов, запрещенных Роскомнадзором. Сделано это вопреки распоряжениям Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Вполне возможно, что таким образом Google умышленно нарушает действующее законодательство РФ.

И вот тут сами собой просятся ставшие крылатыми слова Владимира Путина из его выступления на Генассамблее ООН в 2015-м: «Вы хоть понимаете, что натворили?». Понимает ли Google, что риск использования злоумышленниками этой лазейки очень высок? Возможно, что сервис уже активно используется экстремистски настроенными элементами, которые продолжают распространять запрещенную информацию.

Совершенно очевидно, что государство должно использовать все доступные инструменты для блокирования сайтов с опасным контентом. Не зря Роскомнадзор взял под контроль работу анонимайзеров, прокси- и VPN-сервисы.

РКН также ведет борьбу против появления «зеркал», сайтов-клонов запрещенных ресурсов. Впрочем, как показывает пример Google Translate, обойти блокировку по-прежнему можно.

ФАН связался с депутатом Госдумы Геннадием Онищенко.

«Говорить о нравственных основах этого высокотехнологичного иностранного бизнеса не приходится по той простой причине, что этого там и близко нет, - начал Геннадий Григорьевич. - Да, надо запрещать, надо наказывать — это безусловно. Но нам пора подумать вот о чем. До тех пор, пока наша страна будет жить, подвешенная на бизнес всех этих иностранных монополистов, и пока они будут безраздельно хозяйничать, в том числе в нашем информационном и интеллектуальном пространстве, подобные случаи будут происходить. И это не только вопрос бизнеса, это еще и прямое воздействие на формирование психологии наших детей, на их поведение. У детей, подростков сознательно воспитывают навыки, как обойти то, что запрещено. Здесь не только финансовые вопросы, но и вопросы манипулирования сознанием, прежде всего, нашего молодого поколения», — сказал Геннадий Онищенко.

Все это вызывает беспокойство. Если Google пытается обмануть российский закон с помощью сервиса переводов, кто знает, какие еще лазейки там придумали или только готовят… Федеральное агентство новостей отправило запросы в Роскомнадзор и, разумеется, в офис Google в России. Рассчитываем на оперативную реакцию американской компании, и, безусловно, надеемся на то, что Google прикроет эту возможность. Или, если этого не произойдет, РКН предпримет действия в соответствии с российским законодательством. Никто не имеет права игнорировать российские законы и подвергать опасности граждан России, в том числе российских детей.