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РПЦ не сформировала позицию по итогам исследований «царских останков»
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    РПЦ не сформировала позицию по итогам исследований «царских останков»

    11:49  27 Ноября 2017
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    РПЦ не сформировала позицию по итогам исследований «царских останков»

    Москва, 27 ноября. Русская православная церковь (РПЦ) не выработала окончательную позицию по результатам экспертиз останков царской семьи. Об этом в понедельник заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе открытия конференции «Дело об убийстве Царской семьи: новые экспертизы и материалы. Дискуссия» в российской столице. 

    Глава РПЦ сообщил, что в понедельник, 27 ноября, предстоит выслушать ряд докладов по этой теме, передает ТАСС.

    «У Церкви еще не сформирована позиция по результатам исследований. Она будет формироваться, в том числе, и в контексте работы Архиерейского собора и Синода. Ничто не предопределено», — подчеркнул он, добавив, что у него также есть ряд сложных вопросов.  

    Патриарх Кирилл также отметил, что очередной Собор состоится с 29 ноября по 2 декабря.

    Напомним, в начале 1990-х останки, которые, по предварительным данным, могли быть царскими, были найдены в Свердловской области.

    РПЦ не сформировала позицию по итогам исследований «царских останков»

    Вскоре они были захоронены в Петропавловской крепости в Северной столице. РПЦ поставила перед следствием целый ряд вопросов, ответы на которые получены не были. В связи с этим РПЦ считает, что проведенных экспертиз и исследований недостаточно. 

    Автор: Дана Балан
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